La morosidad sibilina y moral

Leía hace un par de días el informe de Hacienda de personalidades y famosos en la lista de morosos, aquellos que se niegan a pagar lo que deben -por su actividad laboral- y entre los que estaban el exfutbolista Samuel Eto'o, Kiko Matamoros, Sergi Arola, el exsocio de Iñaki Urdangarín Diego Torres o el empresario Bartolomé Cursac y hasta la red social Twitter.

Las cantidades son realmente sorprendentes: Arola (985.000 euros de deuda), Eto'o (981.000), Torres (956.000), Cursach (950.000) o Matamoros (711.000), Mario Conde (7,8 millones), la actriz Paz Vega (3 millones), el escritor César Vidal (2,6 millones), el entrenador Carlo Ancelotti (1,4 millones), el escritor Ildefonso Falcones (1,3 millones), el futbolista Dani Alves (1 millón) o la presentadora Patricia Conde (1 millón). Sorpréndanse.

Digo yo que con lo que ganan... ¿Qué más les da pagar lo que deben pagar como lo hacemos todos ganando mucho menos? Pero... El que más tiene más quiere, que decía mi madre (d.e.p.).

Pero estos son los morosos que se ven, díganme: ¿Cuántos hay por ahí que deben dinero y no lo sabe casi nadie salvo los afectados? ¿Cuánto ignorante jugando a empresario podemos encontrar que valiéndose de artimañas deja por deber un pastizal a sus empleados? La respuesta es: muchos.

Y es que sinvergüenzas hay en todos lados, desde aquel que decide abrir un negocio pero quiere que se le trabaje gratis, el típico encantador de serpientes que con su verborrea barata de embustero que encandila a la víctima con falsas promesas de ser parte de una gran empresa o de entrar en el «accionariado» de «algo» llamado a ser «muy grande» y que termina siendo un bluff a la altura de la ineficacia empresarial del pretendido «empresario»... ¿A cuántos accionistas se le engaña con la eterna empresa a la que sólo hay que poner dinero y más dinero sin visos de beneficio? Al final el que se sale lo pierde todo (aunque siempre hay letra pequeña o un Juzgado que suele funcionar bien aún para aquellos que gustan esquivar las leyes).

No es mucho mejor cuando se cae en manos de uno de estos y se va extendiendo en el pago en tiempo, este mes te pago el 4, el que viene el 13, el que viene el 20 y el que viene no te pago... Cómo si el banco esperara a que cobres para pasar los recibos, pero eso estos borricos –con mis respetos a estos lindos animales- no lo quieren ver aunque saben que es así. Seguro que de esos también conocen casos. El empleado por no perder el empleo y el sueldo calla y traga hasta que dice basta o aquello de «llevo tres meses sin cobrar... ¿Qué más da? Gratis no trabajo». De esos hay muchos casos.

O el que sacrifica 14 o 15 horas diarias en un empleo, creyendo que se lo van a agradecer, que es parte de algo importante y, realmente, lo que subyace es el empresario sinvergüenza que se aprovecha de la persona, en un plan planificado y sin escrúpulos.

Todos esos son morosos, pero ya no sólo de dinero sino de moral, demuestran una bajeza moral sin límites, el «quiero y no puedo». Normalmente de pavonean -cuál pavo real- de lo que no son y nunca van a ser: empresarios. Están llamados a cotas menores, al menos por bajeza moral y ética, pero algo peor: siempre llevarán el cartel de Mentirosos y de engañar a las personas, y ese, ese, amigo lector, es el que más trabajo cuesta de quitar si es que se quita algún día.

En todos sus aspectos son malas personas pues, a nivel profesional, la ausencia de profesionalidad los anula y, créanme que muchos asienten mientras leen estas líneas.

Hay de todo, hasta el que lava dinero en empresas imposibles llamadas a perder siempre dinero, pero eso es ya otro tema de otro costal que abriré algún día. Hoy mi opinión sólo era sobre los morosos de bajeza moral y, como han comprobado, como las meigas, «haberlos haylos».