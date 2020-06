La normalidad llega a nuestros pueblos poco a poco

Y se nota en las calles en los trabajos y la forma de como cada uno de los municipios han cambiado su fisonomía, calles arregladas, rotondas, avenidas y no podían faltar instalaciones deportivas. Nos vamos a uno de esos municipios como ejemplo de la vuelta a la normalidad. Los parques infantiles de Los Palacios y Villafranca y de sus pedanías han vuelto a abrir al público. Operarios del Ayuntamiento palaciego desarrollaron, durante varias labores de limpieza y desinfección de los mismos para su reapertura con garantía y total normalidad en base a la finalización del estado de alarma por la crisis del coronavirus. No podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros y por eso las medidas que se están tomando son de obligado cumplimiento, reforzar la limpieza del mobiliario y áreas de contacto de estos parques donde, además, será obligatorio el uso de mascarillas en niñas y niños a partir de los seis años y, por supuesto, en adultos. Además, se deberá guardar la distancia de seguridad. A este respecto, el Ayuntamiento pondrá carteles informativos sobre el aforo y uso de medidas de seguridad en las zonas infantiles. Y como les comentaba de las instalaciones deportivas y dentro de este pueblo que tomamos como referencia, el Consistorio palaciego también ha llevado a cabo labores de limpieza y desinfección en las pistas polideportivas ubicadas en la barriada del Cerro y en la calle Francia, así como del Polideportivo Municipal y del Complejo Deportivo Jesús Navas que abrió sus puertas el pasado martes. Según la normativa, se podrá realizar la práctica deportiva al aire libre, de carácter individual o grupal, respetando las medidas de higiene y distanciamiento social establecidas, así como el aforo que estará limitado al 65% de su capacidad. Ahora somo nosotros quienes tenemos que seguir cumpliendo la normativa con todas las medidas que se piden desde sanidad y así, no caer en rebrotes que afectaran a todos. En la provincia se cumplen esas medidas en un tanto por ciento muy elevado, pero luego están aquellos que hacen caso omiso y los perjudicados a esta falta de respeto a la sociedad somos todos.