La novolatría que afecta a nuestra Educación

Nuestro alumnado acaba de rematar sus estudios, incluso en esa segunda convocatoria de acceso a la universidad, por no hablar de los grados, y en todas las evaluaciones se va notando el descenso del nivelito, por más que los nuevos parámetros sacados de la chistera evaluadora del birlibirloque legislador amortigüen la evidente diferencia con hace una década, por ejemplo. Para eso está la ley, como una abuelita candorosa que todo lo comprende. El nivel de comprensión lectora ha bajado catastróficamente entre la chavalería, mientras que las faltas ortográficas se han generalizado incluso entre adultos respetables que llegan a considerar su sanción una especie de manía sin fundamento. Pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Este domingo hay otra vez elecciones y nadie debe extrañarse que se vaya preparando otra ley educativa que prometerá acabar con todos los males de la anterior. El cuento es tan viejo, que se parece muchísimo al de la buena pipa.

No hace demasiado que he conocido el nombre del diagnóstico: novolatría, una expresión acuñada por el filósofo francés Jacques Maritain en un libro, El humanismo integral, publicado cuando aquí estábamos ocupados con nuestra guerra civil. La novolatría es el culto a todo lo nuevo por el mero hecho de ser nuevo, sin más. Y el problema de esta nueva religión es la fugacidad de lo alabado, pues todo lo nuevo deja de ser nuevo enseguida, en cuanto es sustituido por lo que parece nuevo a continuación. De modo que nunca hay una mínima y estable certeza del conocimiento, como si lo aprendido, lo comprobado por la experiencia durante cientos o miles de años no sirviese ya por definición, por el mero hecho de ser antiguo.

Los novólatras alucinan cándidamente con cualquier procedimiento de aprendizaje que lleve el apellido de innovador, aunque en rigor no lo sea; con cualquier nueva terminología, aunque en rigor no sea más que una etiqueta caprichosa para llamar a lo mismo; con cualquier nuevo método educativo que incorpore una pantalla, con ese bienintencionado argumento de que todo eso es el futuro, como si ese futuro no estuviera ya en manos de los alumnos, que se desenvuelven como pez en el agua, de la que forman parte, y en realidad lo que necesitasen en el aula no fueran otro tipo de certezas consolidadas, otro tipo de exclusivo análisis de lo leído e intercambiado, otro tipo de sosiego crítico con lo que ocurre afuera, en el mundo real.

Qué bello y qué cierto resulta aquel parlamento de Philip Roth en El profesor del deseo (2008): “En mi opinión, no hay nada que pueda compararse a un aula. A veces, en mitad de un intercambio verbal, -digamos, por ejemplo, cuando alguno de ustedes acaba de penetrar, con una sola frase, hasta lo más profundo de un libro-, me viene el impulso de exclamar: “¡Queridos amigos, graben esto a fuego en sus memorias!”. Porque una vez que salgan de aquí, raro será que alguien les hable o los escuche del modo en que ahora se hablan y se escuchan entre ustedes, incluyéndome a mí, en esta pequeña habitación luminosa y yerma. Ni es tampoco muy probable que encuentren fácilmente en algún otro sitio la oportunidad de expresarse sin embarazo sobre lo que más importaba a hombres en tan buena sintonía con la lucha por la vida como Tolstói, Mann y Flaubert. Dudo de que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto resulta emocionante oírles hablar, muy en serio y muy sensatamente, sobre la soledad, la enfermedad, la añoranza, el quebranto, el sufrimiento, el desengaño, la esperanza, la pasión, el amor, el terror, la corrupción, las calamidades y la muerte...”.

Y para hablar de todo eso, le faltó decir a Roth, es imposible hacerlo en un aula sembrada de dispositivos móviles con tanta información latente por pupitre que en cada uno se produce el hartazgo de la infoxicación, es decir, esa intoxicación o saturación informativa que termina por no informar de absolutamente nada, porque informar es dar forma y no acosar con datos infinitos con los que el alumnado no sabe finalmente qué hacer, salvo dormirse en los tranquilizadores laureles de que, al fin y al cabo, San Google lo sabe todo.

Quienes advertimos del mal de la novolatría –mi abuela la hubiera llamado novelería- no estamos en contra del futuro ni estamos proponiendo un cierre hermético de las aulas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque sería como intentar ponerle puertas al campo, pero sí un inteligente uso de todo ello, de forma que seamos los humanos quienes dominemos a las máquinas y no al revés, como ya está ocurriendo hoy. Es lamentable ver bajar a los alumnos por las escaleras, a última hora de clase, enfrascado cada cual en su móvil, en un silencio casi eclesiástico que contrasta con las antiguas algarabías para celebrar que por fin habían acabado las clases y la tarde esperaba con sus calles. El enfrascamiento inmovilizador de la juventud por culpa del móvil -tan paradójicamente, sí- continúa afectándoles a muchos por la tarde y hasta de madrugada, de modo que resulta imposible liberarlos del mismo para que consigan concentrarse en un texto escrito de cinco párrafos durante unas cuantas horas por la mañana.

Si durante esas horas les dejamos todo el liderazgo a los mismos dispositivos, que emiten, entretienen, reciben, corrigen, sopesan y hasta evalúan, estaremos contribuyendo a esa falacia por la que tantos alumnos de la PEVAU de julio en Andalucía han coincidido al argumentar, tan pobremente, sobre la cuestión de si los padres actuales están capacitados para orientar a sus hijos en el mundo de hoy. La inmensa mayoría de ellos han insistido en que no, por la simple razón de que sus papis no dominan las nuevas tecnologías y las redes sociales. Con esta respuesta tan empobrecedora, tantos de nuestros jóvenes novólatras están demostrando desconocer que también sus padres fueron hijos incomprendidos por sus abuelos, y que sus abuelos también fueron adolescentes innovadores con respecto al modo de vivir de sus bisabuelos, y así hasta la prehistoria de una humanidad cuyo currículo inmenso va más allá de cualquier app. De convencerlos de esto debería tratar también nuestra Educación, máxime si es pública, esta Educación cuyo máximo logro fue llenar las universidades con los hijos de los obreros para abrirles nuevos horizontes, no para encapsularlos en los programados por el poder fáctico que hoy circula a la velocidad de la luz por tantas redes con la función de siempre: atrapar.