La ojana a Juan José Asenjo

Alguno se debería de tapar con el edredón de la vergüenza porque la despedida a Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, está siendo de traca.

La memoria es corta, pero no tanto. A Asenjo le ha llovido infinidad de críticas desde todas las esferas. Esas mismas esferas que hoy le aplauden por estos años de trabajo. Estoy seguro de que el propio arzobispo es consciente de estas críticas convertidas en aplauso y no lo entiende. Monseñor ya dijo en El Correo de Andalucía que «soy castellano viejo y me cuesta vivir la ‘Ojana’».

En la entrevista, que se publicó hace ya dos años, el arzobispo comentaba que «aquí hubo una siembra en determinada prensa en la que se me calificaba de ignorante en el mundo de las cofradías, cosa que no era verdad porque llevaba siete años de Obispo en Córdoba y conocía perfectamente el mundo de la piedad popular.

Se decía que no venía a gusto a Sevilla. Se dijeron muchas lindezas. Me sentí mal recibido. Si me hubieran recibido con normalidad, me hubieran conocido como soy. No soy huraño ni complicado. Creo que tengo algunas cualidades para la relación personal. Lo cierto es que mis inicios no fueron gratos. Fueron inicios dolientes y con mucho sufrimiento». Y añadió que «es verdad que al principio me dieron caña hasta en el cielo de la boca algún medio».

A Asenjo le cuesta vivir la ojana, pero ahora la está sufriendo de lo lindo.

Y ahora sin ojana de ningún tipo; a don Juan José Asenjo, el tiempo y no la ojana lo pondrá en su sitio. Ha sido un pastor magnífico. Ha limpiado mucho en silencio para no ensuciar a otras personas que tienen una pátina de excelencia y que cultivaron gracias a manejar a la perfección lo que ahora está viviendo Asenjo: la ojana.