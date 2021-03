La pandemia dispara la infidelidad

Eso me dice un anuncio que me ha llegado a mi cuenta de correos, aquí alguien está empeñado en hacerme pecar porque lo dicen para sonsacarme, como sostenía mi madre. Y no sólo en llevarme al pecado sino a la enfermedad porque ahora con el virus, como se sabe, hay que llevar a cabo apareamientos con personas extrañas vestidos de astronautas o de buzos con escafandra. En esta ocasión no se trata de sexo a distancia que no sé cómo se hace, mi inocencia en estas lides me impide saberlo, se trata de encuentros carnales a pelo. “Tres de cada 10 mujeres admiten que engañaron a sus parejas. Adultery.es llegó a sumar 800.000 usuarios en España”.

Adultery.es, el nombre lo dice todo, hala, un posible delito y un pecado ahí, publicitándose como si nada, con razón dicen algunos que España y Europa se están descristianizando, con razón dicen otros que la jodienda no tiene enmienda, con razón especulan los antropólogos y los historiadores sobre que la infidelidad y la concupiscencia no tuvieron porqué ser monopolio del macho sino que la hembra elegía entre la horda o la tribu, como es natural, el varón que ella veía más buen mozo para tener un vástago poderoso, de buen ver, eso es observable aún. “Soy monógamo por obligación y polígamo de deseo”, afirmaba un periodista célebre al que conocí y con el que trabajé. ¿Por qué no va a ser aplicable a la mujer la misma frase? Como el mercado es sabio y todo eso lo sabe, ahí está Adultery.es intentando tocar mis raíces naturales, en este caso inútilmente puesto que yo a nadie puedo serle infiel y de todas formas como me aburre todo menos estar conmigo mismo y con amistades muy escogidas, puede que también me aburran las citas a ciegas y las infidelidades si las llevara a cabo.

Pero, lean, lean: “El 62% de las mujeres casadas dicen que se aburren en la cama con su esposo. Es así que las ganas de tener un escarceo extramatrimonial han aumentado aún más durante la COVID-19. Adultery.es experimentó un aumento de actividad (+280%) en todo el país. Los usuarios llegan a ser 210.000 en Andalucía, 160.000 en Madrid y 145.000 en Cataluña”. Sigan leyendo, por favor: “Tres de cada 10 mujeres españolas admiten que engañaron a sus parejas y aseguran sentirse más desinhibidas con el amante, aunque el 85% de ellas dice que aún siente amor por su marido. Pero también admiten que con el amante pasan al acto sexual en casi todas las citas y lo disfrutan mucho”.

Y hay más: “Cierto es que en España durante la pandemia aumentó el 160% la infidelidad virtual: los usuarios de Adultery.es llegan a ser 210.000 en Andalucía, 160.000 en Madrid, 145.000 en Cataluña, 80.000 en la Comunidad Valenciana y 54.000 en Galicia (el 2% de los gallegos, contra un promedio nacional del 1,7%). Siguen Castilla y León con 22.000 usuarios, País Vasco con 20.000, Canarias con 19.500, Castilla-La Mancha con 18.000, Murcia con 17.000, Aragón con 15.000, Asturias con 12.000, Extremadura con 9.000, Baleares con 8.000, Navarra con 5.000, Cantabria con 3.500 y La Rioja con 2.000.

Sin limitaciones de entrada y salida de la comunidad y sin limitación perimetral en ámbitos territoriales menores -dice Adultery-, en Madrid y en Extremadura la pandemia de coronavirus está disparando aún más la infidelidad: Adultery.es experimentó un aumento de nuevos usuarios de la plataforma del 248% y del 236%, respectivamente en las dos comunidades.

«Más alla de los nuevos usuarios lo que hemos comprobado es también un aumento de actividad (+280%) en todo el país» observan los responsables de este sitio de citas extraconyugales dedicado a personas que buscan nuevas aventuras de forma anónima. Haciendo un promedio de los últimos 45 días, el tiempo medio de conexión aumentó a 4 horas con respecto a las 2 horas del año 2019 y a las 3 horas del año 2020. «Aún con la COVID-19, no todo quedó virtual: un 32% de los amantes que empezaron a conocerse a través del chat ya han mantenido un encuentro físico empezando en los meses de encierro total» aseguran los responsables de Adultery.es . En España casi uno de cada 3 hombres se han saltado el confinamiento para tener un encuentro y siguen haciéndolo —no sólo en Madrid y en Extremadura sino en todo el país— sin enfrentarse a demasiados problemas.

Si todo esto es verdad -supongo que habrá bastante exageración en ello- tenemos doble mérito en lograr que la pandemia vaya bajando. Parece como si bastante personal hubiera sentido la llegada del fin del mundo y haya querido aprobar asignaturas pendientes por si no existiera otro mundo mejor; la cabra tira al monte, señoras y señores, y el emparejamiento, como la democracia, debe ser el menos malo de los sistemas si bien con vulneración incluida. Lo que me pregunto ahora es qué va a pasar cuando un año de estos nos digan: oigan, ya se pueden ustedes toquetear sin limitación alguna, como en 2019 y antes.