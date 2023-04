La pasión de Cristo

No sé por qué he visto ya varias veces la impresionante película de Mel Gibson (2004), si duele como una seguiriya gitana de Manuel Agujetas y te vas a la cama hecho unos zorros. De niño, antes de que me enfadara con Dios, que fue un enojo prematuro, lloraba viendo las películas de Jesucristo. Me iba a llorar al campo, donde nadie me viera, pero lo hacía desconsoladamente. Esta película del actor y director australiano-estadounidense cuenta de una manera dramática las últimas doce horas de Jesús de Nazaret, condenado a morir crucificado.

Basada en el Nuevo Testamento, no sé hasta qué punto debió de rodarse esta cinta, con la escena más dura que recuerdo en una película, aquella en la que lo amarran a una columna y le dan una paliza que lo despedazan vivo. No sé qué pretendió el director con esa tremenda carnicería, aunque fuera verdad, que lo dudo. ¿Qué amáramos al hijo de Dios o que sintiéramos ganas de hacerles lo mismo a los animales que le hicieron eso al mejor ser humano que ha nacido.

El cine no debería de servir para eso, para odiar, sino para hacernos mejores personas, y viendo esta película, sobre todo el azote y el ensañamiento haciéndolo cargar a duras penas con la cruz camino del Calvario y bañado en sangre. Es verdad que existe la opción de no ver más la película y que al fin y al cabo es una historia de la que hay hasta siete versiones diferentes y discordantes de quiénes mataron de verdad a Jesús, en los distintos evangelios canónicos. ¿Lo judíos, los romanos? Y, sobre todo, ¿por qué? Me lo preguntaba de niño y me lo pregunto cada Semana Santa con el bombardeo de películas sobre su pasión y muerte. ¿Por qué y para qué?

No me creo ese sadismo, sinceramente, y no es porque no crea capaz de semejante barbaridad a mis congéneres, sino porque si solo es verdad el uno por ciento de lo que nos han contado sobre Jesús de Nazaret, sus bondades y milagros, aquella muerte no tuvo ningún sentido. Y menos la carnicería de Gibson. El cine nos puede hacer mejores personas, sin duda, pero anoche me fui a la cama con ganas de ajustarle las cuentas a la Historia, por no decir que con el deseo de reventarles la cabeza a aquellos miserables hijos de puta .