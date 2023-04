“La Pecera”, me gustaba, de veras

La caseta del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en la Feria de Sevilla se llama “La Pecera”. Buenos ratos he pasado allí, aunque en mis tiempos se escuchara más a Carlos Puebla y sus Tradicionales –cantores de la revolución cubana- que a Los Romeros de la Puebla o a alguno de esos otros grupos de sevillanas cuyos miembros no es raro que lleven un kilo de brillantina en la cabeza, ahora ya más en desuso. Un día en la televisión afirmé que a mí ese personal de pelo engominado y pinta de machos, ni siquiera las mismas sevillanas como música, me representaban y se armó un escándalo entre algunos receptores que llamaron a la televisión y dijeron poco menos que me largaran, que quién narices era yo, y se lo echaban en cara a Pepe Da Rosa, hijo, que era el presentador. Pascual González, también tertuliano en aquella ocasión, se molestó, como es lógico, aquí en cuanto dices lo que piensas y te sales del guion de la felicidad y el fingimiento aparecen los sevillanos de pura cepa pidiendo tu cabeza porque les están arrebatando el sentido de sus vidas.

Esto es un desastre, ya no me gusta Carlos Puebla con sus sones cubanos revolucionarios, todo ha terminado mal, empezando por la ilusión con la que el PCE-PCA levantó aquella caseta, la primera de un partido político en la Feria, al poco tiempo de haber sido legalizado, y todas las ilusiones que pudo sembrar Fidel y su revolución aunque resistan a duras penas y yo, por desgracia ya tenga amigos cubanos de verdad, que querían a su revolución y a Fidel y sin embargo han terminado en Miami, un lugar que me pareció tan apasionante como detestable cuando fui allí en estancia académica.

Mis respetos para los jóvenes y mayores que siguen trabajando en La Pecera a pesar de todo porque están haciendo lo que tienen que hacer cuando el tiempo no les ha despertado los efectos que en mí ha prendido. Mis respetos a Carlos Puebla, a sus canciones alabando al “Ché” o diciéndole a Estados Unidos “si tú le ayudas a mi enemigo dime por qué no voy a ayudarle yo a mi amigo”, en alusión al apoyo que Cuba les ha proporcionado a las guerrillas del mundo. El Ché parece como si se quisiera haber suicidado porque con su trayectoria no se puede ser tan idealista. Y las guerrillas del mundo se fueron a pique con la URSS, como Cuba misma. Hay guerrillas que han construido su mini reino para vivir de una forma que poco o nada tiene que ver con el comunismo.

La Pecera es un lugar en el que recordar lo que pudo haber sido y por ahora no es. Ya no me resultan atractivas ni las fotos que pueda haber del Ché o de Fidel o de Chávez a pesar de que los conocí personalmente y pude hablar con ellos (menos con el Ché, claro). No me seduce la bandera de la República porque para mí esa República está sobrevalorada, mitificada cuando no se tiene nada mejor que ofrecer. Hay una mirada hacia atrás permanente en la izquierda en general y en el comunismo en particular al que hace muchos años que le da vergüenza de ser quien es y eso es el principio del final, como se está demostrando. Creo por supuesto que la llamada ideología woke ha sustituido a la marxista-leninista y sus adaptaciones científicas a los tiempos, el cambio esencial en una sociedad es muy complicado que lo lleven a cabo personas con escasa resistencia que han mamado capitalismo global toda su vida, un capitalismo que los ha criado en una burbuja de felicidad con la complicidad de sus padres.

La Pecera resulta ahora un lugar pintoresco en el que la cerveza y la comida pueden estar más baratas que en otros lugares. No me importa reconocer el problema porque cuando se comprende que existe un grave problema y lo miras de frente estás empezando a mitigarlo, aunque sea a nivel personal e intransferible. Y no me importaría entonar una sevillana en La Pecera en honor al valor y la resistencia perdidos y aún no hallados en el templo del mundo.