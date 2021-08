La piel dura de los ciudadanos

Es más que preocupante que los ciudadanos españoles en general muestren ya una piel dura ante el lamentable hecho de que conocidos terroristas estén siendo homenajeados en el País Vasco. Lo de acercarlos a sus lugares de origen se ve ya como un acto humanitario y que el partido que apoya a ETA, Bildu, esté en las instituciones, una señal de la grandeza de la democracia. Entre mi familia no hay víctimas del terrorismo vasco, pero he sufrido tanto como ciudadano esta sangría, que me pongo en el lugar de todas las víctimas y lo que estarán pasando viendo cómo están siendo homenajeados los terroristas con actos públicos en la calle, bandas de música y serpentinas. Mejor no referirse a la actitud de los grandes medios de comunicación españoles, que, sin embargo, exhiben una cobertura extraordinaria cuando le devuelven su calle al general franquista Millán Astray por orden judicial y no por capricho del alcalde de Madrid, el popular señor Almeida. Los titulares no dicen por orden judicial, que sería lo correcto, nombrando siempre a Madrid o a su alcalde. En España, lo de ser demócrata se acepta e incluso se jalea depende de por qué o para qué. El Gobierno va a lo suyo y la oposición también. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, está preocupada por las “medallitas” que se está colgando el presidente Sánchez, cuando debería dar la batalla en solucionar el problema de que los ciudadanos paguemos la luz más cara de Europa, por ejemplo, porque no para de subir y esto sobrepasa ya los límites de lo digerible. Por cierto, Arrimadas quiere también su medallita y ha pedido poder ir a Torrejón a ver afganos. Con esta clase política, la que gobierna y la que quiere gobernar, el futuro se presenta más bien oscuro. Y la luz bate hoy un nuevo récord, encima. Hoy vuelvo a mandar el artículo utilizando el medio más barato: las señales de humo. Mientras los ecologistas no se den cuenta, ahí estaremos.