La princesa que devoro al dragón by Sánchez-Dragó

Conocí a Sánchez-Dragó de la mano de Jorge Vestrynge. Todos los encuentros acababan en antros con cortinas de plástico, regentados por japonesas o coreanas de traseros mínimos, donde solo servían sake y pescado crudo. Una vez tuve la osadía de preguntar a ojos rasgados si servían croquetas (mi pasión) y mis dos comensales pusieron cara de plato, aunque siguieron como si nada. “Un blanco en la negra sociedad” debieron pensar...

Aquellas cuevas donde la imaginación era un fast train y cuya carta iba precedida de entremeses de pastillas varias, que Dragó aseveraba curativas, y que concluían en hermosos delirios. No sé cómo me fie de alguien a quien no le gustaban los culos. Tengo dudas de que, sobre esta cuestión, Vestrynge no disimulara, con tal de que pagara el anfitrión, que aún no se habían inventado ni Podemos, ni er Coletas.

En fin, que nada de manduca para sacamuelas con ínfulas de pijas de esas que levantan la mano.

Dragó desdeñaba el Tibet, no sé si porque ya intuía los besos con lengua de su prócer el Dalai Lama. Aun así, proclamaba a los cuatro vientos las virtudes del sendero de la mano izquierda. Ya lo dijo Buda, el kokoro, que siempre late en la zurda.

Aquellos tiempos (no vientos) trajeron estos lodos y juro que Dragó se me aparece en cada envase de sushi en la estantería del supermercado del barrio, eso sí, sin grajeas con las que hacer boca...

Presumía el escritor de poseer más de cien mil monografías en su refugio. Puedo asegurar que tantos ejemplares son maldición. El polvo es más tenaz que la literatura y no se lo tomen a mal. No me refiero a su acepción libidinosa, que también. Muchos libros obstan mudanzas, lo que dificulta la reencarnación.

Nuestro tema recurrente, el kebab de camello y las shishas de Damasco. A Siria hay volver, que urge un homenaje a quien aseguraba ser el último hombre vivo.

Por poner un pero, (ya saben que me he vuelto cascarrabias), que Dragó detentara el monopolio del éxito literario. Claro que entonces reinaba Aznar. Quizás por eso tardaron tanto los libros sobre derrota y exilio; como los de Almudena Grandes o Jordi Soler.

Sea como fuere, se nos va un librepensador y un heterodoxo. Algo de lo que España -donde siempre mandó (y sigue haciéndolo) la Inquisición- sigue empecinada en la orfandad.

Mientras florecen los logaritmos y las olimpiadas matemáticas, hay que volver al amor libre y la libertad. No había postre sin Verstrynge y el menda, apiñados para asaltar los muros de la Zarzuela. Dragó declinaba, mientras un chofer lo recogía para el maquillaje de su programa “Negro sobre Blanco”.

Jorge y yo, molestos, cambiábamos de emisora. Mejor Dragon Ball y Rafaela Carrá., Debimos intuir que la italiana estaba emparentada con el Emérito. A los Borbones les pierde la tele y sus presentadoras. Debe ser la narcolepsia.

Me aseguran que su muerte es fingida. Pero, por si no fuera así, como otras muchas asignaturas pendientes, olvidé pedirle los ingredientes del menú oriental. Solo recuerdo uno de sus consejos. “España necesita menos pusilánimes y más zangolotinos”.

En fin, no semos naide. Yo nada más soy yo cuando estoy solo...