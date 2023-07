La promoción de la crisis, el Covid y la guerra

Ya estamos en los exámenes de julio en la universidad. A menos de un mes de recibir sus correspondientes suspensos en junio, los alumnos que se han preparado poco o nada una asignatura van a probar suerte de nuevo –algunos van a eso, a probar suerte- en una demostración de que tal vez se pueda aprobar en menos de un mes de preparación lo que no se ha estudiado en cuatro meses que es lo que suelen durar las asignaturas por obra y gracia de un desastroso Plan Bolonia que ha convertido las carreras de cinco años en cuatro con lo cual el alumno sale bastante peor preparado de la universidad. Si a ello se une la sociedad digital que ha sumido al ciudadano en general y al joven en particular en una dinámica frenética de adicción a las pantallas y la consiguiente sustracción del tiempo que se debe dedicar al estudio, ya tienen ustedes un panorama nada alentador para que construyamos una ciudadanía culta en conocimientos y no sólo en datos e informaciones aisladas.

De todas formas, y como digo otras veces, tampoco pide más el mercado actual, tan analfabeto funcional y tan interesado en que la gente se distraiga mucho y piense poco. Como botón de muestra, no hay más que ver la porquería que ofrece en esta época veraniega la cartelera cinematográfica, encabezada por una aventura más –tal vez la última- de Indiana Jones que debe ser el arqueólogo menos arqueólogo de la historia ficticia de la arqueología que además desarrolla proezas a los 81 años.

La promoción que se examina ahora en los exámenes de septiembre que son en julio es la correspondiente a los años 2019-2023, es decir, la promoción afectada por la crisis de 2008, por el Covid-19 y por la guerra de Ucrania. Hay que comprender también a un alumnado que por lo general está formado por personas nobles que hacen lo que pueden en la vorágine socioeconómica que les ha tocado vivir. Y hay que felicitar a sus padres por el esfuerzo que están llevando a cabo, no pocos estudiantes que no trabajan y son externos a Sevilla se enfrentan a los precios abusivos que sus congéneres endosan al alquiler de viviendas en nombre de la solidaridad con el prójimo y el amor a los seres celestiales, sólo que cuando se trata de dinero se olvidan de todo eso y pretenden enriquecerse a costa del otro, echándole toda la culpa al gobierno y escudándose en el mercado como si el mercado fuera una especie de espíritu santo que desciende desde los cielos en forma de paloma en lugar de una creación de los seres humanos de carne y hueso.

Luego están los gastos diversos que los estudios conllevan y hasta la celebración de los cuatro años de carrera a base de convites, viajes y vestimentas especiales para celebrar el evento incluso cuando aún faltan asignaturas que aprobar. Esos padres y esos abuelos son los que merecemos un homenaje y al mismo tiempo un tirón de orejas para que no criemos a los niños tan apegados a los mundos de Yupi. Menos mal que a unos pocos Yolanda Díaz les va a dar 20.000 euros si entra en el gobierno. No han abonado la mayor parte del ingreso mínimo vital, no sabemos adónde ha ido a parar una porción del dinero de la UE y ya está Yolanda como Diego Corriente “el que a los ricos robaba y a los pobres socorría”.

Por mí ojalá pueda aprobarlos a todos y a todas, no me gusta aguantar en las revisiones las quejas de algunos que se nota que no han estudiado pero llegan a decirme que creían que lo habían hecho bien y que con cuatro simplezas se puede aprobar una materia del último curso de la carrera. No me gustan los y las jeremías que aparecen al final de un curso sin haberse dado a conocer en los anteriores cinco meses. Pero tienen derecho a que se les expliquen sus resultados y no se hable más. Sólo que, sabiendo en la situación en la que estaban, ya va siendo hora de que tomen la vida en sus manos y comprendan que no siempre la culpa de lo que les ocurre es de los demás.