¿Quién entiende la psicología de los futbolistas? Patricia Ramírez, la psicóloga del Betis, Málaga y otros equipos, los entrenadores y los buenos aficionados con treinta y cuarenta años de fútbol a sus espaldas. Y no estoy seguro, porque no suelen haber psicólogos en los clubs dedicados a los futbolistas, la psicóloga del Betis fue asunto de Pepe Mel, luego le hizo terapia a Borja Iglesias porque estaba atascado con el gol y lo recuperó pero el Panda se ha atascado de nuevo y ahora quieren hacer caja con su venta. Tampoco el Málaga se libró de ir a Tercera ni con psicóloga aunque imagino que ya era tarde para curar el alma de esos peloteros conducidos por petrodólares.

Digo todo esto porque el sábado fui al Sevilla -siendo bético- y, desde mi punto de vista de aficionado de ambos equipos de Sevilla, desde fuera y con pocos conocimientos y ahora menos porque el fútbol es mera mercancía, veo que en la primera parte aparece -ante un equipo inferior- un Sevilla FC metido atrás y sin empuje, con una sola oportunidad de gol. Unos jóvenes sin testiculina, como jugando en el campo de una urbanización, sin profundidad alguna. Se van al descanso y regresan unos tíos embravecidos, con internadas sobre todo por la banda derecha y obligando al rival a seguir con su fútbol pícaro de pérdidas de tiempo que le cortaban el punto al Sevilla ya que no sabían hacerlo de otro modo, algo que ya había quedado vivible en la primera parte sin que los sevillanos reaccionaran. Bueno, eso de sevillanos es un decir, yo ya apenas me intereso por tanto fichaje, no sé quién es uno y otro, sólo me ha quedado el deseo de que Sevilla y Betis estén arriba, jueguen mucho por Europa y el mundo, mi ciudad suene por todas partes y al menos el turismo no decaiga sino que suba y conservemos la industria de los camareros con mi vivo deseo de que los camareros lo sean de verdad y no estén mirando para otra parte cuando se les necesita para lo que sea. Así que de sevillanos menos, los que metieron los goles del Sevilla fueron un suizo y un marroquí.

Mi lógica tal vez ignorante me dice que en la primera parte de un encuentro es cuando los futbolistas están más frescos y es cuando deberían salir como los toros de los chiqueros o como salían los “grises” de las furgonas en busca de los manifestantes subversivos en la época de Franco o en la Transición. No, lo que yo vi en el Sánchez Pizjuán eran unos huevones de tomo y lomo que se espabilaron en la segunda mitad, le pasa al Betis también. ¿Cómo se explica ello? Serán las órdenes o las broncas del entrenador en el descanso. Si Mendilibar fue el que enmendó el entuerto -en parte- es evidente que por ahora no deben cesarlo, la culpa sería de los muchachos. Si el entrenador coloca a otros peloteros que originan el subidón y luego los vuelve a alinear de titulares el siguiente encuentro y vuelve la huevonería a ver quién entiende la historia.

Es evidente que es asunto complejo, que entre partido y partido pasan muchas cosas por las mentes de los jugadores, que cada vez son más gladiadores de lujo a los que hacen entrar en combate en mayor medida y que el fútbol es el mayor narcótico que existe, a los jugadores les provoca unos efectos y a los aficionados otro.