La puerta de la antigua Facultad de Derecho

Pasé delante de mi facultad a media mañana y como otras veces miré hacia la entrada con la esperanza de poder verla abierta por fin. Pero no, seguía cerrada sin que su gran puerta de hierro oscuro empolvada pudiera revelarme siquiera una fecha aproximada en la que volvería a cruzar su arco.

Me acerqué sobrepasando el foso que rodea el magno edificio y ya solo con atravesar la cancela de la verja reviví sensaciones de otra época que no volverá. El suelo empedrado bajo un cielo inmensamente azul, el cuidado césped del jardín, la vasta explanada que rodea la edificación, hacen que resuenen en mi memoria escenas de estudiantes tumbados en esa alfombra verde, otros que salen y entran a la facultad, lejanas conversaciones de aquellos días en los que yo construía mi futuro.

Como no pude entrar, me quedé mirando la elegante fachada dieciochesca de piedra clara, sus columnas y la inscripción arriba “FACULTAD DE DERECHO”. Una vez superada la selectividad, rápidamente me inscribí en la que sería la sede de mis estudios durante cinco años. Recuerdo aquel primer día en que tras los trámites burocráticos, recorrí sus anchos pasillos bajo los techos abovedados.

Esos gruesos muros protectores, la luz que provenía del patio del fondo, la fuente con surtidores, las viejas puertas de madera de los departamentos con sus inscripciones en placas de bronce. Mis recuerdos me llevaron también al pasillo de la cafetería con la papelería de enfrente en la que tantas veces compré los apuntes de asignaturas a verdaderos especialistas en hacer copias mientras respiraba el aire cargado de tinta.

El viejo bar con su mostrador clásico, los camareros de camisa blanca y pantalón negro moviéndose de un lado a otro velozmente, el olor a café y cerveza, y la paella que ya salía a la una de la tarde. Recuerdo a aquel médico que iba ya por su tercera carrera y que ahora estudiaba derecho, cuando lo encontré en la barra y me invitó a mi y a otro compañero a tomar café: nos dijo “el alcohol y los estudios son incompatibles” al advertir nuestra intención de pedir un Martini rojo entre clase y clase.

Aunque ahora recorría los pasillos de Filología e Historia, pues a ellos sí pude acceder por la puerta frente a San Telmo, pensé en la gran escalera de mármol rojo a la derecha de la entrada de mi facultad cuyos peldaños conducían a los pasillos de la primera planta cuyo primer hueco a la izquierda me indicaba que estaba en la biblioteca, una estancia donde pasé horas y horas preparando exámenes más o menos extensos en un pretendido silencio que rara vez era completo pues los cuchicheos no podían evitarse a no ser que el bibliotecario alzara su voz advirtiéndonos que estábamos allí para estudiar sigilosamente y no en una taberna.

Allí, en la sala de estudio apoyado en una de esas mesas de gruesos tableros rectangulares de madera oscura, veía moverse a media facultad y aprovechaba muchas mañanas y algunas tardes, pues aunque no lo procuré, asistía a mis clases en el turno vespertino. Si a la mitad de un capítulo levantaba mi mirada del libro que estaba subrayando en azul o verde, me distraía mirando a las guapas estudiantes que en mi mesa o las vecinas daban la sensación de estar concentradas en las obligaciones y contratos, con la letra de cambio o la Lex Plaetoria.

No pasaba mucho tiempo hasta que algún amigo venía a mi retirado asiento y mano en el hombro me convencía para tomar un café pues había que despejarse, aunque no había transcurrido quizás ni una hora. Otras veces era yo quien proponía el descanso a mis compañeros o a una alumna que me gustaba y con la excusa del café, aprovechaba para pasear con ella por los anchos e interminables pasajes de ese palacio que era nuestra facultad, regresando a la sala con menos tiempo para cumplir con mi deber; más tarde aún si la primavera ya nos había conquistado.

El aula IX de mis primeras clases de primero, escuchando las introducciones al derecho romano, al civil, al político, a la historia y a la filosofía, sentado arriba en los últimos asientos de la clase en forma de rampa; algunas veces sorprendido por el profesor de derecho civil que mirándome fijamente me informaba que no se podía fumar en clase. Entre clase y clase, conversaciones con nuevos compañeros que ilustraban el cambio que suponía pasar del bachiller a la carrera, del instituto a la universidad. Clases que terminaban por la noche saliendo por la puerta del Rectorado con los amigos más cercanos.

Tengo ya ganas de poder acceder a mi facultad y subir al Aula Magna para atravesando alguna de sus anchas y altas puertas color marrón oscuro, contemplar la gran sala iluminada a través de sus ventanales formados por cuadrículas de vidrio, donde desde un pupitre recordaría las tardes de lluvia mientras que el fiscal que nos daba penal en segundo nos ilustraba sobre las atenuantes y las eximentes, y en tercero Pérez Moreno nos hablaba del pleito de Bertín Osborne con Pedro Pacheco por la expropiación del aledaño de su casa.

Y cómo no recordar aquella mañana allí en el Aula Magna repleta de estudiantes sentados hasta en los peldaños laterales pues rebosaba de alumnos interesados en oír a los líderes estudiantiles sobre la huelga que nos imponían a los que no la compartíamos y yo me atreví a hablar ante cientos de estudiantes logrando un silencio que aunque fugaz me permitió pronunciar tres frases finalizadas con algunos aplausos y unos silbidos, pues no todos iban a darme la razón con mis críticas.

Clases en las que concentrado en los exámenes, me motivaba constatando que conocía casi todas las preguntas aunque de algunas recordara sólo algunas ideas. En esas pruebas se debatía mi futuro, que tras tardes y mañanas en la biblioteca, lograba ir alcanzando la cima no sin muchas trabas y los esfuerzos que requería un cierto dominio de la ciencia del derecho y la justicia. Pero todo parecía más fácil cuando salíamos a las nueve y el frescor de la noche rebotaba en nuestros rostros y nos distraíamos con nuestros pensamientos de los veinte años celebrando la proximidad del fin de semana donde nos esperaban las cervezas con los amigos y alguna amiga que quisiera aceptar nuestra invitación al cine.

Yo quiero que abra ya mi facultad para recordar esos días en los que subía la escalera de mármol rojo, olía a viejos libros en la biblioteca, leía el Díez Picazo, el Sánchez Calero, a Polaino Navarrete, a Moreno Catena o los apuntes de internacional privado y derecho agrario. Mañanas y tardes de paseo con amigos por esos majestuosos pasillos en los que debatíamos sobre lo divino y lo humano, nuestro aún incierto futuro profesional y de cómo pasarlo bien en nuestras horas libres. Hablábamos de aquella joven morena que nos gustaba pero no nos atrevíamos a entablar conversación con ella, o de las dos rubias que se sentaban delante y solo prestaban atención al jerezano.

El día que en el patio de la fuente vi en el listado de notas de Financiero que había aprobado fue el más feliz pues por fin había terminado mi carrera de derecho y un nuevo mundo se abría para mi.