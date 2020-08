La que están liando los figurillas

¿Saben por qué me fui a vivir a un bosque? Porque no soportaba salir de casa cuando residía entre los seres humanos y veía fascistas por todas partes. Fascistas, machistas, racistas, negreros, explotadores y monárquicos. Este es el país que tenemos ahora, según los de Podemos. La mejor manera de que triunfara un partido como el morado era resucitar el fascismo y todo lo dicho ya. ¿Qué sería de Iglesias sin la ultraderecha o de su mujer sin el machismo? O sin que usted y yo, lector amigo, nos odiemos por ser distintos, de condición social diferente o de ideologías antagonistas. Podemos se nutre de ese odio entre los ciudadanos y cualquier pretexto es bueno para culpar al fascismo de todo. ¿Qué fascismo, el que murió en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial? Para Podemos, fascismo es todo lo que no es de izquierdas y se posiciona en la derecha. Por ejemplo, Vox. Voy más allá. Cuando andaba coqueteando con la política, con 18 años, metido en el PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía), recuerdo que en las asambleas se decía que los socialistas eran los fascistas. O sea, todo lo que no oliera a comunismo romántico era fascismo o franquismo. Pero en 1978 votamos la Constitución y poco a poco se fue dejando de hablar del fascismo, quizá porque veíamos con satisfacción y cierta esperanza cómo Santiago Carrillo y Fraga Iribarne se entendían y el Rey Juan Carlos y Adolfo Suárez se la jugaban para comenzar la transición hacia la Democracia legalizando el Partido Comunista de España. Nunca nuestro país había tenido una etapa tan buena, con tantos derechos sociales y libertades, como la que va desde 1978 hasta nuestros días. Con sus lagunas, claro está. Pero todo eso no vale para nada, según Podemos, y como había que derribarlo fuese como fuese, qué mejor manera de hacerlo que tocándoles los cojones a los nostálgicos del fascismo y despertando al fantasma de la dictadura. Manda narices que la tropa esté compuesta por personajes como Iglesias, que se compró el cortijo antes de ser torero, Irene Montero, Íñigo Errejón o el señorito Garzón entre otros. Entre todos no le llegarían a las rodillas a Carrillo, con sus defectos. Estos fantoches son los que han decidido que todo el esfuerzo de quienes diseñaron la Transición no haya servido para nada y que lo que vale es el proyecto que tienen en mente: un país de parados, pobre, subsidiado y sometido. Que me explique alguien cómo es posible que semejantes figurillas hayan sido capaces de entrar a formar parte del Gobierno y que en tres días vayamos a ver cómo todo se vendrá abajo. Por la pandemia, dicen, aunque apuntaban ya maneras mucho antes.