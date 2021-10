La que se avecina con la plusvalía

Parece un capítulo de 'La que se avecina' o de 'Aquí no hay quien viva'. Pero no es entretenimiento de sobremesa sino cabecera de telediario. En la España de los ayuntamientos amanece desde hace dos días sin que los funcionarios municipales sepan a qué atenerse para calcular ni el cuándo ni el cuánto debe aplicarse para pedir o no tributo por vender o heredar un inmueble. El Tribunal Constitucional considera por tercera vez y de modo definitivo que se anule en la Ley de las Haciendas Locales el método de determinación de la plusvalía, la palabra que popularmente denomina al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. A la espera de que el Ministerio de Hacienda presente cuanto antes una propuesta para resolver el vacío legal que deja en el limbo a los recaudadores y a los propietarios, la Federación Española de Municipios y Provincias sale a la palestra para alertar al Gobierno y al Parlamento sobre la necesidad urgentísima de remediar la paralización de cómo se cobraba hasta ahora la base imponible de ese tributo, so pena de pedir que se compense a los ayuntamientos con unos 2.500 millones de euros que pueden dejar de ingresar. En el centenario del nacimiento de Berlanga, la política española imita a la ficción de 'Bienvenido, Mister Marshall'. Ya solo nos falta que se ofrezca un alcalde tránsfuga para salir al balcón del Ayuntamiento ante la Plaza Mayor e imite a Pepe Isbert diciendo: “Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar”.

Bufetes de toda España arden en deseos de que el Tribunal Constitucional no tarde más días en publicar íntegramente su resolución, de la que hasta ahora solo ha anunciado un avance, para saber quién y cómo podrá reclamar el reembolso del cobro indebido. De ello depende que sea abundante o escuálido el filón de ofrecer a la ciudadanía sus servicios para pleitear en pos de recuperar dinero indebidamente tributado. En los atascadísimos juzgados tiemblan ante la incertidumbre de maliciarse una avalancha de pleitos exigiendo devoluciones más daños y perjuicios. En los gremios de abogados y economistas envidian la popularidad y reputación que está adquiriendo Impuestalia, el despacho jurídico fundado en Sevilla y especializado en impugnar errores en la valoración catastral de inmuebles. Llevaba siete años defendiendo en diversas instancias administrativas y judiciales a una empresa sevillana que compró una parcela en Benalmádena, es el caso sobre el que ha sentado jurisprudencia el Tribunal Constitucional, considerando que se ha abusado por parte del ayuntamiento de dicho municipio malagueño al cobrar con avidez confiscatoria una cuantía superior a la ganancia del propietario.

Todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados tienen cuota de poder municipal, sean muchos o pocos sus concejales y alcaldes que atienden las reivindicaciones vecinales de mejoras en los servicios públicos básicos de proximidad. Y un 10% de los ingresos de las haciendas locales, desde las que se sufragan esas prestaciones, proviene de recaudar mediante el cobro de plusvalías a las compraventas de viviendas, edificios y terrenos. ¿A qué estaban esperando sus señorías de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC, etcétera, para reformar el decreto que articula cómo cobrar este impuesto, si en 2017 y en 2019 el Tribunal Constitucional ya había advertido, en sendas sentencias, que el método para calcular la aplicación del tributo no era justo y daba pie a cobros indebidos, llegando al colmo de imponer una cuota superior al incremento patrimonial? Ha sucedido lo de siempre. En lugar de anticiparse para solucionar la grieta, ahora tienen que darse mucha prisa para pactar un método que apuntale la entrada de dinero en las arcas de todos los pueblos y ciudades.

La inseguridad jurídica es un virus con fuerte propagación en España por la acumulación de capas de indolencia, chapuzas, incompetencia y bandazos. Qué hartibles son quienes confunden improvisar con salir del paso. La inseguridad jurídica causa tantas situaciones de desconcierto, demora o agravio, que daña la prosperidad del país en general y de muchas personas en particular, por sus efectos paralizantes o corrosivos. El decreciente nivel medio de las personas situadas por cualquier partido político en los primeros lugares de las listas electorales para ser parlamentarios, donde cada vez menos son las que tienen experiencia de gestión eficiente en las administraciones públicas o en las empresas privadas, ahonda la impericia legislativa y el desinterés ejecutivo por articular sólidamente la letra y el espíritu de leyes, decretos, reglamentos, concursos, licitaciones y cualquier norma básica que ha de sustentar, como pieza de un mecano perfectamente articulado, tanto la función pública como el funcionamiento de la sociedad.

España se sitúa en el puesto 14 de las principales economías del mundo, a pesar de que está en el lugar 39 de la clasificación que analiza a cada país según la calidad de sus reglas del juego para la competitividad, la seguridad jurídica, la eficiencia del sector público, la política fiscal. Tamaña diferencia sintetiza cuánta energía se despilfarra en este país para superar obstáculos innecesarios.