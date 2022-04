La radio de la vida

La primera vez que entró un aparato de radio en casa, en 1968, era de pilas porque no teníamos luz eléctrica. Era uno de aquellos aparatos algo aparatosos y mi madre le hizo su ropita y todo, con tela sobrante de una cortina. Esa radio era nuestra ventana al mundo. Cuando mi madre la trajo a casa desde Coria del Río y la encendió, estaban sonando unas sevillanas de Los Romeros de la Puebla, que acababan de sacar su primer disco con el sello Hispavox. Me puse a bailar de la alegría y me caí de culo en la escupidera de mi abuelo. Gracias a la radio entró en mi vida la música de fuera de Palomares, porque hasta ese momento, solo entraba en mi pecho la de los pájaros, el viento y las chicharras. Mi madre cantiñeaba a veces milongas de la Niña de la Puebla, el Niño de Fregenal o Marchena, y una vez al año, en la Feria, pasaba por Cuatro Vientos José Manuel el Tamborilero con su tambor, su flauta y aquellas salves rocieras que tanto me emocionaban. Quién me iba a decir entonces que unos quince años después empezaría a trabajar en una emisora de radio de Sevilla, Antena 3, y ahí empezó todo. De la radio pasé a la prensa, El Correo (1984), pero jamás dejé de escuchar la radio, que es una parte importante de mi vida. Por eso celebro que Carlos Herrera se haya convertido en el número uno, en el periodista más escuchado de España, según el último Estudio General de Medios. Carlos me conecta a veces con aquella radio de la infancia, porque su programa, que sigo desde hace años, sabe al paisaje de mi niñez. Cuando Antonio Mairena se refería a la pureza del cante como el sabor al paisaje, señalaba que un fandango de Alosno te tiene que saber a jara y al aguardientillo de la tierra. Y un programa de radio de España, con un director andaluz que logra que el programa huela a Sevilla incluso cuando lo hace desde Madrid, te tiene que hacer sentir en el pecho, donde retumba la música, que eres de esta tierra. Tenemos en España la mejor radio del mundo, la más creativa, la más diversa, la que tiene los mejores profesionales. Herrera no solo nos informa y nos proporciona el análisis político más atinado, con su gran equipo de politólogos, sino que nos divierte como ningún otro profesional de la radio. El periodismo radiofónico no tiene por qué ser aburrido y puede tener su pellizquito de arte, esa jondura que solo un andaluz enamorado de su tierra, como Carlos, puede interpretar con un sello único. Decía el gran maestro don Juan Valderrama que había que tener un sello, aunque fuera de Correos. Pues ya está.