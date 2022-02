La Reforma Laboral y el Benidorm Fest ¿Pucherazos o idioteces superlativas?

Todo parecía indicar que el escándalo que se produjo hace unos días a raíz de las votaciones para elegir el artista que representará a España en el próximo festival de Eurovisión no podía ser superado de ninguna de las maneras (ya saben ustedes, la que se ha liado en el Benidorm Fest que ha terminado, incluso, con amenazas de muerte a algún miembro del jurado y el escarnio público de la mujer ganadora del certamen). Pero, en España, todo puede pasar porque tenemos a nuestros políticos preparados para hacer de las suyas.

La Reforma Laboral que se votaba ayer en el Congreso de los Diputados parecía poder salir adelante hace un par de días. El Gobierno tenía votos suficientes para ganar la votación. En ese momento, los dos diputados de UPN decían no estar de acuerdo con las instrucciones de su partido, pero que votarían a favor de la aprobación con todo el dolor de su corazón (solo se salvan ellos de este auténtico desastre). Aunque esto es España y estos son sus políticos y a última hora votaban no; un no como una casa para ser exactos. Esto hacía que el proyecto de Yolanda Díaz se quedase en agua de borrajas. Desastre total para el Gobierno de Sánchez. La presidenta del Congreso, la señora Batet, decía que el no había triunfado. Alegría para la bancada conservadora, independentista, ultraderechista, nacionalista y no sé qué más. Pero no, el voto del diputado popular por Cáceres Alberto Casero era sí y esto daba la vuelta a la tortilla y el triunfo pasaba a manos de Sánchez. Ovación cerrada en la bancada socialista, comunista, ¿liberal? y no sé qué más. Abucheo y aspavientos en el otro lado.

Alberto Casero estaba en casa y votó desde allí a través del ordenador. Se equivocó. Él dice que no, que pulsó en el lugar adecuado y que alguien está equivocado al otro lado del cable. En Vox hablan de pucherazo. El caso es que el voto se contabilizó como sí. Otras veces ya ha pasado esto mismo y no se ha cambiado nada. El PP intentó, ayer mismo, convencer a Batet para que rectificase porque el parlamentario había metido la pata aunque Batet se hizo la muerta.

Hay un par de datos que llaman la atención. Uno de ellos es que el diputado Alberto Casado no había acudido al Congreso por sufrir una gastroenteritis y apareció por allí en cuanto comprobó la que se estaba liando. El otro es que ayer se votaron otras cosas, además de la Reforma Laboral de Yolanda Díaz, y los votos de Casado estaban equivocados en dos ocasiones más (eso me dicen desde el Congreso de los Diputados). En fin, que lo de Eurovisión es cosa de scouts, que nuestros políticos representan la parte más cutre de la sociedad española y que todos nosotros merecemos algo mejor que esta vergüenza, por lo menos a alguien que distinga entre el sí y el no.