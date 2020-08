La regeneración democrática según Pablo Iglesias

Se lanzan desde Podemos a reclamar que se respete la presunción de inocencia. Y hacen bien porque eso forma parte del ADN de nuestro Estado de derecho. El problema no es que alcen la voz para que no se les condene antes de tiempo y sin esperar a saber si la imputación, como persona jurídica, que les ha caído a modo de losa desde el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, prospera y se les condena o se les declara culpables de malversación y administración desleal entre otros posibles delitos. Además piden que se respete la presunción de inocencia de Juan Manuel del Olmo (Secretario de Comunicación de Podemos), Rocío Val (gerente de la formación), Daniel de Frutos (Tesorero) y Andrea Deodato (responsable de Compras y Finanzas). Piden respeto a algo fundamental en nuestra democracia: hasta que el juez no dicta sentencia y condena al acusado, este es inocente. Me parece fenomenal.

El problema, como de costumbre, es que en Podemos no han sido tan pulcros con este derecho hace unos días. El Rey Juan Carlos debería haber devuelto no sé cuánta pasta y debería haber estado en casa esperando la cárcel o algo peor (esa fue la sensación al escuchar a los que desde las redes se lanzaron a la caza del Emérito). Nada de presunción de inocencia. Y, claro, esto queda raro. O se respeta siempre o no se respeta nunca. No puede ser que si el imputado es un miembro de Podemos todo sea manipulación por parte de los medios de comunicación y que la presunción de inocencia sea sagrada.

Echenique ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación, sí. Hacía años que no tocaba soportar a una hiena política como este hombre, hacía años que alguien en nombre de la libertad y la democracia no vapuleaba de una forma tan tosca esa libertad y esa democracia.

Por cierto, creo recordar que en Podemos siempre se habló de regeneración de las instituciones, de la democracia en general. ¿Cuándo van a dimitir todos estos que van a tener que dar explicaciones ante el juez? Ya sé que el Código Ético de Podemos eliminó la palabra imputado cuando se refería al compromiso de abandonar cargos por parte de los interesados. Ya cambió Echenique el texto viendo que la cosa comenzaba a parecerse mucho a lo del PP, PSOE, etc. Pero si tuvieran un poquito de vergüenza, después de lo que han dicho de los demás, estarían en casa todos los imputados. Sin rechistar. Produce náuseas tanta clase de ética y moral dictada por políticos de tres al cuarto.

Tener una vivienda en propiedad era cosa de ladrones y era una vergüenza que el partido que gobernaba hace tiempo estuviera imputado por corrupción (PP). Dos afirmaciones (son un ejemplo) del propio Iglesias que ahora va a tener que apuntar en el cuaderno titulado ‘No puedo dar clases de nada. Aunque ponga cara de querubín y hable como un cura, soy lo que soy’.