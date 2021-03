La república de Los Picapiedra

No me gustaría una república española Picapiedra de Pedro y de Pablo más sus amigos Junqueras, Rufián y Otegui. Es más, me siembra inquietud y estoy casi seguro de que originaría en el último tercio de mi vida una intranquilidad frenética que añadir a la que ya nos depara el momento histórico actual. Todo, a menos que este personal cambie muchísimo, que no lo creo, está demasiado encabronado por dentro.

¿Saben? Yo creo que estamos repletos de bilis en nuestro interior, me he convencido cuando he visto a ese muchacho con esas letras en sus canciones raperas, a ese excolumnista del diario Público deseando cánceres para determinadas personas, a una actriz negando lo evidente con aspavientos y todo... Eso no es normal, debajo de ese proceder debe haber algo patológico, o así lo creo, lo que subyace a todas esas conductas nos es desconocido a la inmensa mayoría de nosotros, de lo que estoy seguro es de que comportamientos así no se deben solamente a causas ideológicas racionales sino, sobre todo, a problemas íntimos emocionales de unas personas que, a diferencia de las demás, tienen altavoces donde vomitar sus angustias.

Se puede criticar a alguien o a algo, pero con una dosis de talento, de inventiva, ironía, sarcasmo, pero sin la injuria, sin el insulto gravísimo que se vuelve contra quien lo proyecta a la vez que genera más bilis en quienes lo comparten y en quienes no. Si yo acabo de llamar Los Picapiedra a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias no es porque los considere unos ignorantes prehistóricos sino porque sus nombres coinciden con aquella serie tan entrañable, pero soy consciente de que, me guste o no, son mi presidente y mi vicepresidente y que Iglesias no es comparable a Sánchez desde el punto de vista académico porque Iglesias posee un curriculum respetable y Sánchez está acusado -con fundamento- de plagiar su tesis. Dado que llevo treinta años como profesor e investigador en el mundo universitario, ese acto de Sánchez me explica su carácter sin conocerlo.

Ante un país repleto de bilis quienes tienen que parar el balón y templar el juego son sus gobernantes. No veo yo de cerebros de un equipo a Pedro y a Pablo y menos a sus amigos, al revés, creo que son uno de los factores que han originado el aumento biliar de los españoles. No los únicos, ¿eh? Hay otros escondidos bajo su dinero y sus influencias, amparados en el sistema mercantil dominante, escardando la lana.

Y existen otros más. No hace mucho escuché decir a un contertulio que desde luego a los republicanos la monarquía española se lo está poniendo como le ponían a Fernando VII las bolas del billar para que hiciera carambolas sin esfuerzo. Sin duda, con esta casa real no hacen falta republicanos en activo, basta con dejarla caerse sola. La separación de doña Elena y don Jaime de Marichalar que, aunque es asunto menor, no gusta al pueblo; la introducción en la propia casa real de dos plebeyos, uno de los cuales ya es reina. En su momento escuché a monárquicos de alto raigambre desde siempre, criticar la penetración plebeya. Urdangarín está en la cárcel, ya en plan light pero en la cárcel. La reina Leticia, a veces, se salta el protocolo, ni aplaude las intervenciones de su marido. Luego lo de Juan Carlos I y después las vacunas de las infantas, una noticia bien hinchada y aprovechada por los enemigos de la monarquía mientras que los partidarios le quitaban hierro. ¿Qué nos quedará por presenciar?

Todo esto me está recordando un poquito a cuando en 1931 Alfonso XIII decidió dejar España. A estas alturas de la Historia, cuando la monarquía ya está fuera de órbita, se le exige a cualquier casa real que siga en pie una conducta intachable, de forma que sea un espejo donde mirarse y llevar a cabo una catarsis. Ya que te están dejando ser en unos tiempos donde no tiene sentido que seas sólo un adorno costoso, que tu existencia sirva como símbolo de orden y equilibrio en una realidad que sigue precisando de imaginarios para evadirse. Cuando en 1960 se casaron Balduino y Fabiola, casi toda España se paró para contemplar el acontecimiento a través de una televisión que llevaba en el aire pocos años. La boda en Sevilla de doña Elena y don Jaime -realización Pilar Miró- levantó mucha expectación y no digamos el entierro solemnísimo de Diana de Gales a pesar de sus andanzas heréticas.

Como diría León Felipe, la cuna del hombre la siguen meciendo con cuentos. A pesar de todo, prefiero este cuento monárquico a la república Picapiedra porque me temo que puede ser una gravísima pesadilla. Una república es algo muy serio -un signo de considerable madurez- como para dejarla en manos de tales personas.