La responsabilidad necesita ejemplos

Los niños no aprenden por nuestras lecciones, sino con nuestros ejemplos. Hacen lo que ven, no lo que les decimos que deberían hacer. Es difícil exigirle a la gente responsabilidad, honestidad, compromiso y altura de miras en la pandemia mientras la preocupación de quienes deberían ser una referencia es poner, quitar, mover ministros como si fueran piezas de una torpe partida de ajedrez. Es difícil generar una generosa complicidad entre todos los que deberíamos ser responsables frente a los más vulnerables si la tele se lleva todo el santo día mostrando las risas de quienes se acuestan un día hablando de millones de muertos y se levantan al día siguiente aspirando a millones de votos. No es serio. Puede ser legal, normal, esperable. Pero no es serio. Me atrevería a decir que ni ético. Porque las tremendas circunstancias generadas por el coronavirus dejan poco estómago para dedicarse a la saludable tarea de pelear votos en ese concurso de falsa simpatía en que suelen convertirse las campañas electorales.

Y, sin embargo, ahí está el tío, sonriendo ahora que tiene que sonreír. Atrás quedan esas ruedas de prensa sin levantar la mirada de los fúnebres papeles, o levantándola para no ver de todos modos la realidad rotunda, o viéndola para nada.

Y esa realidad rotunda, vergonzosa y cruel nos pinta un contexto internacional en el que no es que sea tonto el último, sino que el último es siempre el más pobre. Está ocurriendo con el reparto de las vacunas. Casi el 80% de las repartidas –hablemos con propiedad: de las vendidas a los mejores postores- se han quedado en una decena de países ricos. Tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto compras. Tanto compras, tanto eres. Esa parece ser la lógica también ahora, o sea, la de siempre. Y no la inventó el capitalismo, que vino después.

Íbamos a ser mejores después de tanta desgracia. Pero desgraciadamente habrá que seguir esperando a la siguiente desgracia para imaginar la mejoría. De momento, el coronavirus se extiende sin rubor por todas partes, pero los remedios discrecionales preguntan a cada cual cómo se llama antes de darle los buenos días.