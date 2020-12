La revancha de Serra Ferrer

A Lorenzo Serra Ferrer no solamente se le expulsó del Betis sino que esa forma de echarlo pero no echarlo para que se fuera él mismo demuestra bajeza y cobardía porque aquello no fue sólo una expulsión implícita sino una humillación. La categoría de una institución se mide no sólo por su masa social sino por la integridad de los encargados de gestionarla y los máximos gestores actuales del Betis carecen de proyección nacional e internacional, el Betis no sólo atraviesa una crisis deportiva sino de imagen e influencia en los lugares donde se cuecen las habas. No sólo hay que ser un equipo simpático sino una entidad que se dé a respetar y el comportamiento con Serra fue uno de los síntomas de que estamos ante una empresa en la que sus máximos dirigentes no miden bien los pasos a dar tanto por déficit de conocimiento del campo que pisan como por falta de sentido común y ausencia de asesores que les aconsejen aunque les digan cosas que no quieran oír. Si se las han dicho y han mirado para otro sitio el tema se agrava porque ahí están los resultados.

De lo anterior se deduce que era lógica la reacción de Serra Ferrer y de las otras personas influyentes que lo acompañan en el deseo de engrasar los motores béticos y dejar en un estante las piezas que no sirvan o que no han dado resultado durante años, hablamos de años. A pesar de muchos sevillanos, empezando por los rectores del ayuntamiento y por el partido político que lo rige y que tanto influye también en el propio Betis, Sevilla es una gran ciudad y pretende ser grande entre las grandes. En estos tiempos de negocios y márketing en sus diversas versiones, una buena proyección deportiva es tan necesaria como una buena constelación de infraestructuras, Sevilla ya tiene un excelente representante futbolístico en el mundo, el Sevilla FC, le falta el otro y le falta por cierto una reconstrucción de su equipo de baloncesto que es una penita saber una semana y otra los resultados deportivos de ese club.

No se puede dejar así de herido a una personalidad tan bética como es Serra Ferrer, y menos a un mallorquín que resulta ser un hombre de fútbol, esto es, del mundo deportivo, un mundo que se caracteriza por el afán de superación y por no reconocer la palabra derrota. Los que no vivieron aquello no saben lo que es ver cómo tu equipo del alma se iba a quedar en Segunda otro año y llega un señor y en unos cuantos partidos lo sube directamente a primera y al año siguiente lo deja entre los primeros. Mi vida es la universidad y el estudio, he olvidado muchas cosas del Betis y de la propia vida porque mi cabeza selecciona al envejecer y está llena de otros asuntos relacionados con lo que más me apasiona: el saber universal, pero hay situaciones emocionales inolvidables como la que gracias a Serra disfruté domingo tras domingo con ojos incrédulos ante lo que estaba pasando: el Betis no perdía nunca y desde casi la mitad de la tabla se metió arriba y saltó a Primera. No sólo de la investigación y la docencia vive el humano sino también de la alegría del espíritu y no veas la inyección de algarabía que nos aplicó Serra con aquel ascenso de 1994 y glorias posteriores.

¿Qué creían?, ¿que un hombre como Serra se iba a ir a Mallorca, jubilarse, llorar y ponerse a comer ensaimadas contemplando el mar? No, él y otros emprendedores se han lanzado al ruedo, ya me tenían mosqueado porque durante la liga pasada publiqué un artículo en el que me asombraba de que en el colectivo humano Betis no había seres alfa que les disputaran el poder a los alfa que están ahora arriba, el Betis estaba siendo la excepción a una teoría sociológica básica e indiscutible. Ya no lo es y ocurra lo que ocurra en la asamblea bética el principio del fin de Haro-Catalán está ya en marcha. Ellos no tienen la maleta llena de triunfos y de ilusión que posee Serra, he ahí la diferencia entre los unos y el otro.