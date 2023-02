La revolución es olvidarnos del móvil

A todos los gurús de la Educación que parecen creer que el saber ocupa lugar y que por eso liberan al pobre alumnado de saber nada de verdad, e incluso de la fastidiosa memoria, habría que recordarles que lo que de verdad ocupa sitio, y estorba, es toda esa cacharrería gelatinosa y vulgar que la juventud anda tragándose a todas horas por la pantallita de su móvil para todo.

La peste del móvil ha invadido las aulas como un instrumento revolucionario, como una herramienta con la que conectar al alumnado con la realidad, como un guiño de simpatía académica por el que se ha terminado asumiendo la imposibilidad de una auténtica transición del conocimiento si no se contaba con los canales que ha naturalizado para ello toda la sociedad, olvidando que la propia sociedad ha sido la primera víctima, colectivamente, de ese malévolo cambio de paradigma por el que los medios vuelven a ser los fines y sus contenidos. De igual forma que nuestras abuelas creían a pies juntillas no lo que decían en la tele, sino lo que decía la tele, directamente, como si la tele dijera algo, nuestros jóvenes creen ahora que lo que dice Google tiene siempre mucha más validez que lo que pueda sostener cualquier profesor en la materia que sea, como si Google también se dedicara a contar cosas y no fuera un mero motor de búsqueda cuyos aceptables o eficientes resultados dependen de una cadena de algoritmos nunca controlada por el usuario. A esto se le ha unido últimamente los fuegos fatuos y milagreros de la llamada inteligencia artificial, de modo que se impone, sibilina y peligrosamente, la idea de que el conocimiento como tal y hasta la capacidad de relación –que requiere tanto entrenamiento mental durante años, desde la más tierna infancia- son caprichos inútiles de los dinosaurios que se empeñan en valorarlos, desorientados ya en un mundo donde cualquier dato está al alcance de cualquiera a golpe de clic.

La realidad, evidentemente, es muy otra. Y hablo de la práctica, que es la única realidad verdadera. En la práctica, proliferan los jóvenes que tienen acceso a terminales poderosísimos pagados por sus papis y que no tienen ni pajolera idea de cómo sacarles la máxima rentabilidad y que, en cambio, los usan todo el santo día y hasta la santa noche como plataformas de entretenimiento soez, de nebulosa adicción a mundos de ficción que nada tienen que ver con el mundo real ni con sus retos, que van a seguir dependiendo de las verdaderas competencias de estos jóvenes convertidos en pocos lustros en los adultos dominantes. En la práctica, los móviles están adormeciendo a nuestra juventud, no metafóricamente, que por supuesto, sino literalmente, porque no les dejan tiempo ni siquiera para dormir. Esto es un hecho. Como el hecho de que haya tantos adolescentes que silabeen al leer, sin comprender lo que leen porque, sencillamente, se han habituado a no leer nada sino a mirar lo que les pongan.

Hoy por hoy, la verdadera revolución educativa no consiste en integrar el móvil en las clases con la excusa de conectar con la chavalería a través de sus usos, costumbres e instrumentos cotidianos, sino en convencerlos de la necesaria desconexión de estos aparatos cuando tienen que poner en funcionamiento sus propios cerebros, oxidados por la costumbre de que otros motores de búsquedas que nada tienen que ver con sus mentes se encarguen de seleccionar y relacionarlo todo. No pasa nada por llevar algún día el móvil, el ordenador, la tablet a clase. No se trata, a estas alturas, de resucitar ninguna vieja disputa entre los apocalípticos y los integrados que ya formulara Umberto Eco antes de la irrupción de internet, pero sí de poner en valor lo que verdaderamente lo tiene, que es la potencialidad de las jóvenes mentes que pueblan nuestras aulas. Un chaval con diez, doce o trece años no está capacitado para discernir en el uso del móvil qué es lo esencialmente interesante frente al cúmulo de miles de estímulos que lo incitan a seguir el alocado y azaroso ritmo de cuantos emisores terminan arrastrándolo, interesadamente, por millones de nódulos hacia millones de entretenimientos nimios que siempre tienen que ver con la publicidad de productos desesperados y desesperantes del feroz capitalismo, con el vacuo humor, con el sexo y con un mercado musical que tiene como único objetivo centrifugarlo todo para captar adictos a su causa de consumo sin fin.

Mientras no nos convencemos de que la verdadera revolución de las mediaciones es devolverlas a su justo lugar, las élites de siempre –sí, las de siempre- se están encargando de que sus jóvenes se concentren en la adquisición de todo ese conocimiento que tantos gurús de la emoción –tantas veces sin educación básica, sin civismo ni verdadera empatía- nos han hecho considerar inútil. Llegará el momento, más pronto que tarde, en que estos hijos de la élite les recuerden a los nuestros que si un producto es gratis, en realidad es que el producto eres tú. Pero puede que entonces ya sea demasiado tarde porque el producto sea incapaz de volver sobre sus pasos perdidos hasta su condición de ciudadano crítico en potencia. Y no es de recibo que toda esta maquinación maquiavélica sea potenciada desde la Educación que pagamos todos los que no podríamos pagárnosla privadamente.