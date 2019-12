La rutina de la Bienal

Se van sabiendo cosas referentes a la programación de la Bienal de Flamenco 2020, que ya tiene su cartel, ciertamente polémico. Les puedo asegurar que no habrá muchas novedades, porque lo de Antonio Zoido, su director, no es precisamente la innovación. Y el magno festival hispalense precisaría una vuelta de tuerca para no quedarse atrás y acabar anulado por otros festivales que, como los de Jerez o La Unión, acaparan el interés de los aficionados del mundo, por no hablar de los internacionales como los franceses de Nimes o Mont de Marsan. Sinceramente, estamos a nueve meses de la Bienal y no se oye hablar nada del festival, salvo por la polémica del cartel de la misteriosa pintora Lita Cabellut que pisoteó la atrevida bailarina malagueña Rocío Molina, lo que provocó las burlas de ciertos críticos de arte en las redes sociales. Ahora lo que hace falta es que la cita flamenca sea noticia por su buena programación, cuando se cierre, que es lo mollar a la hora de hablar o escribir de un festival de esta categoría y antigüedad. Cuando echaba a andar en la primavera de 1980, primera edición que viví con intensidad, no pensé que llegara tan lejos por esa manía de los sevillanos de no dar continuidad a las buenas ideas, y la Bienal lo fue. Una feliz iniciativa del Ayuntamiento sevillano gracias al empuje y el talento de José Luis Ortiz Nuevo, hoy recluido en su Archidona natal, donde sigue luchando por el flamenco mientras ordena a diario su enorme biblioteca, donada al Ayuntamiento de la localidad malagueña. En aquel tiempo, 1980, Sevilla tenía dos o tres grandes tablaos y algunas peñas flamencas de solera, como Torres Macarena, Niño Ricardo, La Fragua de Bellavista o El Sombrero. Si ibas a la Biblioteca Municipal había solo cuatro o cinco libros de flamenco, de Manolo Barrios, Manuel Ríos Ruiz o el citado José Luis Ortiz Nuevo. El interés flamenco estaba en los pueblos, en localidades como Lebrija, Mairena del Alcor, Utrera, Morón, Écija o la Puebla de Cazalla, donde ya había grandes festivales al aire libre y algunos de corte gastronómico, como El Gazpacho, La Caracolá y El Potaje. La Bienal llegó en formato de concurso para competir con el Nacional de Córdoba y la primera edición fue un éxito rotundo, sobre todo el Giraldillo, que ganó Calixto Sánchez, de Mairena del Alcor. Sin embargo, Sevilla tardó en hacer suyo el festival y recuerdo grandes conciertos con cuatro gatos en teatros como el Lope de Vega. Sevilla era más de juergas en tabancos o festivales de los pueblos, y costó que le diera cariño a la cita. Al final se lo dio, aunque hace unos años el festival cayó en la rutina y en ella sigue, sin innovar, con programaciones aburridas y escasa enjundia jonda. En breve conoceremos la programación completa, en la que, repito, no habrá grandes novedades. Bueno, sí, que Antonio Canales traerá Torero, la obra que lo encumbró como bailaor y coreógrafo. Y que la mujer tendrá un papel predominante, acorde con los tiempos.