La seguiriya de Chamberí

A lo mejor están a tiempo en Unión Flamenca de que su vocal más destacada, la cantante onubense Rocío Márquez, aumente la lista de conferenciantes del Instituto Cervantes para el Congreso Mundial de Flamenco. A tiempo, digo, de incluir a Almudena Negro, la diputada del PP que ha dicho que el flamenco nació en Madrid y que el 95% de los artistas son de allí. Esto es para tomárselo a cachondeo, pero si lo piensan bien es algo más grave de lo que parece porque queda claro que a nuestra clase política en general le importa un rábano el flamenco. No extrañó a nadie del género que el actual ministro de Cultura, de cuyo nombre no quiero acordarme, se le olvidara nuestro arte cuando convocó a los distintos colectivos artísticos para ayudarlos a pasar la pandemia. ¿He dicho nuestro arte? Perdón, lo que era hasta ayer mismo nuestro arte, porque ya es de los madrileños, después de que la citada diputada haya dicho la patochada que dijo. Y la cosa es que Madrid tuvo mucho que ver en el nacimiento del flamenco tal y como lo conocemos hoy porque a mediados del XIX ya iba por allí a cantar el gaditano Lázaro Quintana Monge, sobrino carnal del Planeta, como demostramos hace años. Los toreros de esa época, y los de etapas anteriores, llevaban en sus cuadrillas a flamencos de Cádiz y Sevilla y después de cada corrida se metían en fiesta con la gente de dinero, reyes incluidos. Avispados representantes artísticos de la Villa y Corte decidieron llevar ese ambiente a los teatros y años más tarde, Silverio, Juan Breva, Paco el Gandul y el Canario de Álora competían con los más afamados tenores italianos. O sea, que poca broma con Madrid. Pero lo de que el 95% de los artistas flamencos actuales son de allí, de la capital de España, es para que El Cable lo meta por bulerías en El Carbonero. Tan tamaño disparate demuestra la incultura flamenca de nuestra clase política y de la periodística, sobre todo de esa que sale en los programas rosa, donde cuando menos te lo esperas aparece un gachó diciendo que María del Monte es la María Borrico de este tiempo o que Rosalía está llevando el flamenco por el mundo. A veces pienso que España no se merece un arte tan hermoso como el nuestro. ¿He dicho nuestro?