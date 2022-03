La seguiriya gitana de Joaquín

Los disgustos más grandes de la adolescencia me los dio el Real Betis Balompié cuando era socio. Me refiero a mediados de los setenta, cuando los ídolos de la afición eran Rogelio, Esnaola, Benítez, del Pozo, Cardeñosa y Gordillo, entre otros. El Betis era el equipo español que mejor fútbol hacía, un juego de arte, de pellizco flamenco. Benítez jugaba bailando por bulerías de la Plazuela, como buen jerezano, y Gordillo era una soleá trianera pasada por el tamiz del Polígono de San Pablo, el barrio del callejero flamenco y los pisos baratos dados por el ministro franquista Utrera Molina a los gitanos artistas. A pesar de que el Betis llenaba mi alma de fútbol artístico, un día decidí alejarme, concretamente en la época de Retamero, cuando vendieron a Gordillo al Madrid en la temporada 85-86. El cante jondo me captó y me alejé del fútbol para siempre. Pero cuando llegó el portuense Joaquín Sánchez, en la temporada 2000-1, y lo vi jugar un día frente al Granada, en Segunda División, volví a enamorarme del fútbol y del Betis. Había vuelto el arte, el pellizco jondo, la chispa gitana a Heliópolis. Anoche decidí ver el partido contra el Rayo Vallecano, pero muerto de miedo porque conozco al Betis y sé muy bien que cuando todo va de dulce, como ahora, el día menos pensado da el disgusto. Esa irregularidad de los genios. Estuvo a punto de ocurrir anoche en un partido flojo con nuestro equipo cansado, sin ideas y con las medias caídas. Tras el golazo del Rayo de libre directo, un verdadero zapatazo de Bebé, aparece Joaquín y todo cambia. Lo miro a los ojos y veo los de Curro Romero desde un burladero estudiando a un toro al que le veía faena de puerta grande. El señor Sánchez salió con el duende posado en los ojos y nada más pisar la alfombra verde cogió el balón, se la pasó a Canales, el cántabro vio la luz y Borja Iglesias machacó. Joaquín salió para llevar al Betis a la final contra el Valencia y estuvo a punto de marcar un gol ya en el tiempo de descuento, pero se le fue el balón un poco hacia la derecha buscando el poste. Si llega a marcar ese gol, los béticos lo hubieran llevado ante la tumba de Terremoto o Chocolate, porque lo suyo fue una seguiriya gitana para romperse la camisa como hacían los gitanos viejos del Puerto de Santa María cuando Tomás el Nitri destapaba el tarro de las esencias. No digo una temporada más, sino hasta la eternidad. Hasta que él quiera.

Ay, qué doló más grande,

qué pena y qué rabia.

Que Joaquinito, en un mal pellizco

un día se vaya.