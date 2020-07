La segunda oleada está llegando y nosotros a lo nuestro

Tenemos tres cosas que hacer para impedir que la pandemia nos acabe de destrozar la vida. Tres, solo tres. Usar la mascarilla. Mantener distancia social. Y lavarnos las manos. No parece demasiado difícil.

Sin embargo, son bastantes las personas que llevan la mascarilla mal colocada o, sencillamente, no la llevan. La distancia social es cosa de ciencia ficción (¿cómo puede ser que el metro, los trenes de cercanías o los ascensores de los grandes almacenes estén atestados de gente?). Y las manos no se las lavan todo lo que sería deseable algunas personas que tocan las barras de los bares y siguen a lo suyo, que agarran las barras de los vagones de tren y siguen a lo suyo, que pulsan botones de ascensores y siguen a lo suyo.

Nos piden muy poco y no hacemos caso. Y la gente se muere. Y la gente sufre la enfermad y vive con secuelas que pueden ser graves. Y la gente no tiene en cuenta que depende de todos que la cosa mejore y podamos convivir con un virus letal para miles de personas.

Se está viendo venir que nos van a volver a pedir amablemente que nos metanos en casita durante una temporada. Se está viendo venir que el desastre va a ser morrocotudo. Cientos de muertos, miles de parados más, cientos de empresas quebrando, los niños intentando estudiar a través de una pantalla...

Personalmente, soy poco amigo de confinamientos puesto que son un claro recorte a las libertades individuales y colectivas. Pero tampoco me gusta comprobar que somos irresponsables y estúpidos. Habrá que recordar a todos los que están demostrando que las normas no van con ellos que miles de personas mayores han perdido capacidades motrices, se han sentido desorientadas y se han encontrado desprotegidas y tristes. Lo que se viene conociendo como bajón, situaciones que arrancan media vida a los más desprotegidos. Y habrá que recordar que esta vez ya no vamos a poder echar la culpa al Gobierno ni a la oposición de las muertes, de las compras desastrosas de material sanitario, ni de nada que tenga que ver con un rebrote. Ahora sabemos lo que hay que hacer y si no lo hacemos será cosa nuestra.

Tenemos la oportunidad de demostrar que somos una sociedad moderna, comprometida y responsable. También tenemos la posibilidad de demostrar que somos una sociedad dominada por idiotas. Hay que elegir con urgencia.