La Semana Santa de 1920

Aquel año, el Domingo de Ramos cayó el 28 de marzo, y por la prensa de la época sabemos que fue, en cuanto a meteorología, uno de los peores que se recuerdan. Por citar un ejemplo, a mitad de la tarde calló un descomunal aguacero que cogió por sorpresa a todas las cofradías en la Carrera Oficial, obligándolas a refugiarse en los templos más cercanos. La Sagrada Cena, que aquellos años salía de la parroquia de Omnium Sanctorum —con el apostolado que desapareció en el incendio de 1936—, buscó cobijo en la sede de la Universidad (calle Laraña). Por su parte, San Roque, con el antiguo paso del Señor de Pasión —adquirido por 250 pesetas—, y La Hiniesta, con el Cristo de Felipe de Ribas y la dolorosa atribuida a Montañés, se quedaron juntas en la Catedral. Lo mismo que La Estrella, que se encontraba en la Plaza de San Francisco cuando hizo acto de aparición la lluvia. Como nota curiosa, desde finales del siglo XIX, Las Aguas y Los Negritos procesionaban el primer día de la Semana Santa. La primera, al igual que La Estrella, lo hacía desde la parroquia de San Jacinto; mientras que la segunda salía desde su capilla de los Ángeles, pero con el paso de misterio anterior al actual (estrenado en 1922). Siguiendo el ejemplo de San Roque, La Hiniesta y La Estrella, la hermandad de Las Aguas aguardó a que escampara bajo las bóvedas catedralicias; no así la hermandad de los negros, que, a poco de entrar en La Campana, barajó opciones como San Antonio Abad, San Gregorio o El Museo, decantándose finalmente por San Vicente. En el caso de La Amargura, las prisas por meter a sus pasos en San Juan de la Palma provocaron que uno de los romanos del Desprecio de Herodes se fracturase una mano —aquella donde portaba la lanza—. Aunque la cosa no acabó ahí. Tras observar un claro en el cielo y aventurarse a regresar sobre las diez de la noche, La Cena, La Estrella y Las Aguas volvieron a mojarse. Algo que no le ocurrió a San Roque, que postergó su retorno al día siguiente —algunos hermanos portaron la túnica y otros fueron de paisano—; o La Hiniesta, que puso rumbo a su templo dos días después. Sin embargo, la Junta de Gobierno de La Amargura no se dio por vencida, y ante la frustración del Domingo de Ramos, repitieron salida el Miércoles Santo. Ese día quedó para el recuerdo por otro hecho anecdótico. San Bernardo y Montesión se quedaron a las puertas de la Catedral... por llegar tarde.