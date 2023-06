La sirenita ucraniana

Antonio Machín se empeñó en que pintaran angelitos negros. Desde niño escuchaba aquella famosa canción en la que el transgresor Machín –que quería a dos mujeres a la vez y se arrejuntaba sin papeles, sólo con un compromiso- se adelantó a este histórico momento actual, tan amante de la justicia, para reivindicar ya en los años 50 y 60 la igualdad racial y el amor más libre. “Angelitos negros” la escuchaba yo cuando mi madre sintonizaba “El programa del oyente” en la radio, ése donde el locutor leía las canciones y dedicatorias de los receptores como por ejemplo cuando Pepita –un poner- dedicaba una canción a Pepito –otro poner- “por lo que él ya sabe”. A mí aquel clima de misterio me llamaba la atención mientras jugaba en el suelo con mis figuritas de plástico en forma de indios, soldados o cruzados. Hoy seguramente lo haría con un videojuego y mi madre vería una telenovela turca, los tiempos cambian.

Disney ha logrado en un momento lo que Machín tardó años. Ya tenemos sirenita negra. Estando en el colegio, con los Maristas, traducíamos La Eneida de Virgilio. Anda que no queda lejos ya eso, en aquellos tiempos incluso llovía y había que llevar rebeca para el fresco de la noche cuando acababa la película en el cine de verano. No recuerdo yo si eran negras, blancas o mestizas las sirenas que con su dulce y peligroso canto dormían a Eneas y otros personajes de la inmortal obra que, sin embargo, está muerta. Los romanos ya se sabe que no tenían sensibilidad, la esclavitud, a diferencia de estos tiempos nuestros, estaba hasta legislada, ahora no lo hacemos porque somos más civilizados y pragmáticos y vamos a hechos consumados para que Disney pueda hacer películas y los caritativos y solidarios puedan pedir limosnas que llegan o no hasta sus destinatarios, depende de quién maneje el correo.

Disney siempre ha estado muy pendiente de defender los derechos humanos. Cuando la guerra mundial, el Pato Donald estimulaba una y otra vez a fabricar armas y más armas para derrotar al enemigo y eso se lo enseñaban a los niños para que aprendieran la lección. Vaya si la han aprendido, desde el colegio hasta Afganistán pasando por Corea y Vietnam o escondiéndose detrás de los civiles ucranianos para que los maten a ellos en lugar de a los vendedores de balas que, como dijo Paco Gandía, no dan miedo por ellas mismas sino por la velocidad que llevan.

Una vez que Ucrania ha ganado ese festival que inventó la OTAN y las radios de la UE llamado Eurovisión y que los premios periodísticos y de todo tipo se los llevan los ucranianos mientras que los deportistas rusos tienen que pagar los desmanes de Putin y su cohorte, lo que procede ahora es que Disney lance La Sirenita Ucraniana en plena ofensiva de Kiev para darle ánimo a los soldados de allá, sean ucranianos demócratas o nazis que de todo hay. Los rusos pagan a otros para que les hagan el trabajo y los ucranianos arman nazis con los pistolones que las democracias le regalan porque, ¿quién va a pagar todo eso? Ya deben tener armamentos nuestros hasta los bosquimanos y los esquimales, pues no ruedan nada por ahí las bombas de la libertad... Blancanieves debería llamarse Chinanieves en otro filme de Disney, a ver si así los chinos se enternecen y en tal estado de debilidad espiritual podemos robarles los secretos de su temible tecnología. Los Siete Enanitos los veo ahora como Los Siete Magníficos de Ucrania y Pocahontas que deje un tiempo de ser tan morena para volverse aria ucraniana. Todo sea por la paz.

No tiene gracia, ¿verdad? Ninguna, la misma poca gracia que encierra un país que a la vez ejerce como pirómano y bombero. ¿A qué están jugando aquí, en este tinglado de la vieja farsa, como diría Jacinto Benavente?