La sociedad soy yo

En referencia al caso de las Infantas y el hecho de que se hayan vacunado fuera de España, Pablo Iglesias ha dicho algo así como que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen en Abu Dabi, y que estas cosas hacen que los ciudadanos se acerquen cada día más a la República. ¿Dónde está el debate, las manifestaciones de ciudadanos pidiendo que se acabe la Monarquía? Veo más preocupada a la ciudadanía por la pandemia, la ruina económica que tenemos, el escandaloso paro y el deterioro de la imagen de España, que por el futuro de la Corona.

Es el vicepresidente del Gobierno el que habla de eso, y algunos de su turba. Y como no quieren que se hable de los vergonzosos datos del paro que hemos conocido estos días, la estafa del salario mínimo vital y de qué va a ser de los autónomos en el país que ellos intentan gobernar, recurren una y otra vez al tema de la República como solución a los problemas de España, como si nuestro gran problema fuera la Realeza. No, el gran problema de España es el Gobierno, el actual, que es un desastre, con ministras como Irene Montero y ministros como Ábalos, y un vicepresidente, Iglesias, que ataca al Estado y sus instituciones desde dentro del propio Gobierno para acabar con el sistema político que votamos todos.

Iglesias se cree que él es la sociedad y quiere que todos pensemos como él. Dicho esto, si a mí me han puesto problemas para ir de La Puebla del Río a Coria, que es ya un mismo pueblo, para sacar dinero de un cajero, ¿cómo es que las Infantas se van a ver al papá a un país tan lejano y, además, regresan vacunadas, aunque se lo hayan pagado? Lo de menos es que se hayan vacunado, que por otra parte es lógico si van y vienen con cierta regularidad al citado país. Lo grave es que puedan hacer libremente lo que se nos niega a millones de españoles.

Una amiga no ha podido ir a Nueva York a asistir al parto de su única hija, primeriza. Son los privilegios de los miembros de la Casa Real lo que irrita a los ciudadanos y no la Corona en sí. Pero como los gobernantes, los políticos, tienen sus propios privilegios, ¿cómo van a acabar con los de las Infantas? ¿O no es un privilegio que Iglesias tenga vigilada su mansión por la Guardia Civil de día y de noche mientras que yo y otros ciudadanos tenemos que pagar la seguridad o dormir con un ojo abierto y un palo debajo de la cama por si vienen los cacos empuñando hachas?

Irene Montero tiene niñera pagada por el Gobierno y ve mal que las Infantas se hayan vacunado fuera de España, supongo que para no contagiar al padre o regresar infectadas ellas mismas. Es de estas cosas de las que la ciudadanía está harta y no de la Monarquía, que es corrupta porque la dejan serlo. Aquí robamos todos, su Majestad, o se acabó el rollo. ¿Lo comprenden?