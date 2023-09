La soledad no es una enfermedad

Hace unos días escuché decir a una sicóloga en Radio 5, si no recuerdo mal, que la soledad es una enfermedad y no estoy nada de acuerdo en eso, quizá porque llevo años viviendo solo y gozo de una salud de hierro tanto física como mentalmente. Puede pesar a veces, en momentos determinados, pero si es una soledad deseada, como es mi propio caso, se puede sobrellevar sin grandes problemas. Lo malo será, supongo, cuando una persona anciana se ve obligada a vivir sola porque no tiene familia o si la tiene pasan olímpicamente de ella. La soledad es la verdadera libertad, el poder mandar en tu vida, hacer siempre lo que te apetece y disfrutar con lo que te gusta. Lo que habría que lograr es que los gobiernos consigan ocuparse dignamente de las personas que viven solas, cuando llega el momento de que necesiten ayuda. A veces, acudir al ambulatorio de tu pueblo es un calvario. O ir al supermercado, depende de donde vivas. Si vives en el campo, donde no llegue un autobús, dependes de que alguien te lleve y te devuelva luego a casa. Para que vaya un médico tienes que tener influencia en el pueblo o ponerle dos velas al Gran Poder. Si tienes quien te lleve a San Lorenzo, claro.

Cuando lo más duro de la pandemia, se me ocurrió decir en Facebook que estaba dispuesto a hacerles la compra a toda persona que viviera sola en el mismo campo donde yo vivo, en la marisma. Respondieron cuatro o cinco personas que no tenían medios para ir al pueblo y estuve muchos meses llevando a cabo esa labor social, que me ayudó a conocer bien la situación de estas personas, algunas impedidas. Quisieron recompensarme con dinero para la gasolina y otras me ofrecían huevos, tomates de su huerto o leche de cabra. Una mujer me regalaba huevos de sus propias gallinas y una o dos veces mató un pollo de campo para mí. Creo que descubrí el verdadero amor esos meses y que contribuí a que la soledad les fuera menos dura. Si la sociedad no les da la espalda, si todos metemos un poco el hombro de una manera desinteresada y con amor, la soledad no es una enfermedad, es solo una etapa de la vida, dura a veces para personas sensibles, pero nunca una enfermedad. Una enfermedad es, y grave, dar la espalda a los ancianos o encerrarlos en residencias para que se mueran de tristeza. Ayer me llamó una de esas personas a las que ayudé, que se había desconectado, para decirme que había un virus en la India que estaba matando ya a personas. Entendí que estaba intentando recuperar la amistad por si le hiciera falta de nuevo. No son enfermos, pero necesitan cuidados. Y, sobre todo, mucho amor.