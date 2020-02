La tierra engañada

La desesperación de los agricultores, que determinados desmemoriados no se toman en serio, es la desesperación de la tierra, el hartazgo de tanta mentira sobre los precios justos, sobre la alimentación sana, sobre quienes de verdad necesitan subvenciones, sobre la verdad de lo ecológico, sobre la historia sin manipular a golpe de intermediarios. Es la vergüenza escalonada de que el sistema no necesite tener en cuenta la verdad. El sarpullido final de que la verdad sea siempre lo de menos.

También la tierra ha sido partícipe de la mentira global de toda una era. La mentira de los despachos, de los informes, de los técnicos, de las cabezas pensantes, de quienes no pisan la tierra, de quienes nunca supieron a qué sabía un tomate de verdad, de quienes predican las excelencias del aceite de oliva, pero nunca fueron a verdear, de toda esa muchedumbre de profesionales encargados de vender las singularidades de tanta denominación de origen en cada esquina protegiendo cada medio melón con un plastiquito.

No es normal que al agricultor le paguen el kilo de patatas a quince céntimos y en cualquier supermercado se venda a un euro y medio, como mínimo. No es de recibo que todo valga casi nada en las manos callosas de quien lo cría y se vuelva valioso, casi prohibitivo, en determinadas estanterías. No es normal, pero es lo que hay, lo que ha habido, por una absoluta falta de respeto al producto de verdad, a la tierra de verdad, al agricultor de verdad, a la verdad en su origen. Porque a nadie le ha importado la verdad. Y a quien sí le ha importado jamás ha tenido oportunidad de imponerla, o arranque, o agallas, o tiempo, o rentabilidad. De modo que han conseguido reducir toda la verdad del campo a una pegatina, a un eslogan, a una campaña publicitaria en la que el agricultor es siempre interpretado por un actor guapo. O una agricultora, por aquello de la paridad. Quién se va a acordar de las inmigrantes en Lepe, de los olivareros de Jaén, de los manchoneros del Bajo Guadalquivir, de tantos y tantos agricultores que no son terratenientes solapados por la mantita del sofá. Quién.

Mientras aumente la importación rentable, la intermediación rentable y la subvención rentable, a la agricultura de veras le puede pasar como a la educación o a la deuda verdaderas, que nunca dependen del sabor de la verdad, sino de la verdad saboreada por quienes mueven los datos que constan por escrito. Hasta que, a la próxima generación, o a la siguiente, le estalle toda la verdad en la cara.