La tragedia y el morbo en España

Sufro mucho cada vez que hay alguna tragedia en nuestro país, por la desdicha misma y por cómo los medios televisivos en general explotan el morbo sacando en pantalla a familiares de las víctimas, que deberían dejar en paz para que lloren a sus muertos en la intimidad y el dolor. Todo no vale para ganar dinero, aunque lo vendan como “periodismo de servicio social” o “periodismo de emergencia”. Sí, como el que algunos medios han hecho con el caso de Nano, el chaval que se dirigió a los jóvenes pijos españoles para ponerse como ejemplo de pobre responsable, con dos trabajos, y con conciencia de clase. Se lo han rifado las televisiones y hasta un empresario malagueño, Federico Beltrán, le ha regalado un coche usado, aunque en buen estado. En principio este empresario de la carne le iba a dar un coche con quince años, pero viendo que el nivel de popularidad del mozuelo había subido, al final y, al parecer, porque medió Toñi Moreno -especializada en dramas televisados-, le ha regalado un carro rojo con pocos kilómetros, unos cuatro mil. Pero lo de Nano no tiene nada que ver con lo de la tragedia de la discoteca de Murcia, que son de ese tipo de desgracias que tanto gustan a los programas de la basura informativa. Como el alcalde de Murcia, don José Ballesta Germán, es del Partido Popular, en Cuatro fueron a por él por el asunto de la falta de papeles de la discoteca, que no disponía de licencia porque tenía una orden de cierre del Ayuntamiento. El responsable del desastre es el empresario y no el alcalde, aunque sea de derechas. Pues fueron a por él claramente, pasando de las víctimas y del dolor de los familiares. Viendo que no les estaba funcionando la estrategia, porque el alcalde se defendió como gato panza arriba, entonces comenzaron con el morbo, las lágrimas, las escenas de dolor y los detalles más escalofriantes. En días como el de ayer lo mejor es no ver la tele, ni encenderla siquiera, porque ya es bastante duro lo ocurrido en esa discoteca ilegal, como para aguantar a periodistas morbosos que comercian con el dolor y las tragedias.