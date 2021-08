El general Gonzalo Queipo de Llano, que era el que decía cosas como eso de matar a rojos como perros, se unió al golpe militar del 18 de julio de 1936, al golpe que arrastraría a España a una guerra brutal que dejó cicatrices que ya parecen eternas. Era golpista, es decir, una vergüenza para un militar. Y lo dice un hijo de militar, un hermano de militar y un padre de militar. Esto me lo sé de memoria y siento enorme desazón cuando algún político (que no ha pisado un regimiento en su vida y no sabe lo que representa vestir el uniforme de un ejército) se dedica a insinuar la intervención militar en asuntos civiles. De los militares que añoran esa intervención ya pueden imaginar mi opinión.

Gonzalo Queipo de Llano era un general mediocre. Muy pendenciero, muy colocado a la contra fuera el que fuera el régimen al que tuviera que defender. De hecho, muchos no saben que este sujeto se unió a la rebelión militar de 1936 con la bandera tricolor en la mano y gritando ¡Viva la República! El general Mola hizo lo mismo. Y es que muchos militares se embarcaron en esa sangrienta aventura para pelear contra el Gobierno de la República y no contra la propia República. Era mediocre, gris y no parecía el más listo de la promoción. A Franco le duró un asalto. Después de que arrasara al ejército republicano en Andalucía, le dejó fuera del Gobierno que formó el 31 de enero de 1938. Al día siguiente, Queipo de Llano dejó de hablar en Unión Radio Sevilla. Y poco después le enviaron a Italia en misión militar. Su carrera estaba acabada.