La UE debió parar a Puigdemont

¿Para qué sirve la UE? ¿Para ponerse debajo de la entrepierna de Biden? ¿Para aumentar el gasto en armamento porque lo ordenó Trump y lo sigue ordenando Biden? Es decir, ¿para alimentar la industria de la guerra estadounidense que la tomó con Trump en el momento en que el pelirrojo le dijo a Europa que tenía que gastar mucho más en defensa y cuando vio que Trump y Putin podrían entenderse? ¿Sirve la UE para que España se dedique a solear a los trabajadores ciudadanos del norte y ya ni eso porque empiezan a hartarse de lo que quema el sol español inventado por Franco? ¿La UE sirve para que nuestra ganadería y nuestra agricultura deban rendirse a los intereses de la Europa del norte y hasta de Marruecos? ¿La UE sirve para subsidiar con el fin de que produzcamos menos y nos limitemos a ser sus camareros? ¿Para solucionarle los enredos a Pedro Sánchez y encima llenarlo de esplendor? ¿Para meterse con que destrozamos Doñana mientras que multinacionales europeas contribuyen a destruir las grandes selvas del mundo, los grandes pulmones del mundo?

No contentos con esto, ¿también sirve la UE para reírle las gracias y dar cobijo durante años a un tipo que ha intentado ir contra la Constitución española, ha incitado a la violencia y está buscado por la justicia española? ¿Cuántos años lleva ya Puigdemont de excursión por Europa después de haber incendiado a Cataluña y a España y de haber robado dinero de todos los españoles y de propiciar un régimen de represión contra los catalanes que no pensaban como él? ¿Qué clase de unión es la Unión Europea? ¿Qué clase de Europa Unida es ésta? ¿Para qué nos van a animar pronto a otras votaciones más, otras votaciones europeas? ¿De qué carajo sirve eso si cuando necesitamos una justicia unificada nos encontramos con un alud de disposiciones legales que dejan suelto al delincuente? ¿Se ha hundido Inglaterra con el Brexit? No, es un gran país que saldrá a flote. ¿Se hundiría España sin esta UE? Tampoco.

Resulta que en estos días Puigdemont gobierna desde el exilio, hay que frotarse los ojos y pegarse dos bofetadas en la cara para saber que no es un mal sueño lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo lo ha querido la UE y lo han querido la mayoría de españoles que han ido a votar. Y a este panorama lo llamamos democracia, mundo civilizado, avanzado y demás monsergas propagandísticas.

Además, es el mundo que desprecia a Andalucía, el que nos utiliza de mano de obra barata y el que nos ha llamado de todo menos bonitos. También de eso somos culpables, mientras exista una Andalucía con tanta charanga y pandereta, la Andalucía que cierra negocios para irse al Rocío, la Andalucía de quienes aceptan un trabajo y luego al poco tiempo lo dejan para cobrar del Estado, la Andalucía indolente, todo lo que nos larguen nos lo mereceremos.

Pues nada, paciencia, que tengamos una horita corta, aquí estamos para aguantar a la UE y soportarnos a nosotros mismos.