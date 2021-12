La única verdad

Cuando llega la Navidad todo son buenas intenciones y mejores deseos –yo les deseo a mis amigos y enemigos el triple de lo que me desean a mi-, aunque no deja de ser otro mes del año -con el que se acaba la rotación- siempre parece que nos invade el espíritu navideños y los buenos deseos.

Particularmente las navidades no me gustan, no voy a ser como el señor Ebenezer Scrooge del “Cuento de Navidad” de Charles Dickens -un clasicazo- sino que me trae recuerdos familiares, felices o tristes, mi madre murió un 11 de diciembre y eso siempre hace que mire con nostalgia a este mes. Imagino que todos tenemos un ser querido que se nos fue y que, en estas fechas, echamos de menos. Los recuerdos son las fotografías del alma y ese recuerdo es la mejor forma de honrarlos. Pero esas son algunas de mis razones...

Pero tampoco es mi fecha preferida por el frío, reconozco que no soporto el frío, que soy de temperaturas cálidas y el frío sevillano es diferente como lo somos en esta parte del Sur de España. Aunque reconozco que disfruto mucho viendo la cara de las personas pasear por Sevilla, ir a la Plaza de San Francisco a ver el mega-árbol del Ayuntamiento con sus leds de colores y formas dibujadas en la “luz”.

Me gusta ver a los niños buscando de catálogo de El Corte Inglés -otro clásico-, o en los escaparates pidiendo todo lo que hay, por pedir que no quede mientras su padre o su madre -o ambos-, resignadamente dicen aquello de “veremos a ver las notas que traes”, aunque esa cara vale un imperio.

Me gusta la gente tomando chocolate con churros –o “porras” como le dicen ahora algún@s- por una Sevilla iluminada especialmente, engalanada de Navidad, con el humo de las castañas o la vorágine de las compras. Los bares llenos y las risas -por doquier- en los veladores. Aunque no hemos de olvidar que estamos en pandemia, que todos estamos relajados -en exceso- y que los descuidos se pagan con la enfermedad, una enfermedad que no queremos, que deseamos desterrar pero que no se va.

Escucho a negacionistas y antivacunas decir: “La culpa de la pandemia la tienen los vacunados que van con la mascarilla quitada a todos lados”, y llevan razón en parte porque no nos hemos parado a preguntar cuántos de esos que no llevan mascarilla están sin vacunar y suponen un peligro serio a todos y para todos, hasta para ellos mismos. Disfrutemos de las fiestas pero con seguridad.

Me gusta ver Sevilla con su alumbrado -el de este año me gusta un poco menos, otros ha sido más vistoso, pero es sólo un opinión mía muy persona, ojo-, me gusta pasear y saber que estoy en una ciudad viva, que atrás quedó es imagen de la “Sevilla vacía” o cuando, en ejercicio de mi profesión, dentro del mundo de la comunicación, rodaba por una ciudad fantasma, “vaciada” que le decían pero que, en función de la pandemia, se puede volver atrás, algo que no deseamos.

Son fiestas para disfrutar, pero con la moderación que impone salvaguardar nuestra salud y la de los demás. Sé que vienen días ajetreados, de reuniones de amigos, de cenas de empresa, de copas en los bares de ocio nocturno, que las bebidas espirituosas hacen que nos descuidemos, que las “juntiñas” familiares nos distraen, pero seamos sensatos y procuremos no disparar las estadísticas de contagios.

Seamos cautos y usemos las mascarillas, el gel hidroalcohólico, todo lo necesario para poder, de alguna forma evitar los contagios sabiendo que lo principal es la vacunación. Negacionistas y antivacunas les removerán las entrañas leer estas palabras pero, contra la pandemia, esta es la única verdad.