¡La vacuna es de «ellos»!

Cuando leí el titular me alegré, no sólo por la vacuna en sí, sino porque deduje que era española y que íbamos a hacer pruebas en humanos, un lujo, nos subíamos al carro internacional. Y es que cada uno no lee lo que dice exactamente un texto sino lo que quiere que diga y un servidor al ver: “Sanidad autoriza el primer ensayo clínico en España de una vacuna contra el virus con 190 personas”, se lo tomó como quisiera que fuera: la ciencia española está ya a la vanguardia y ensaya su vacuna con humanos.

Pero las noticias hay que examinarlas más allá del titular a pesar de que los estudios afirmen que el 90 por ciento de las personas no pasan del titular y que un joven le puede dedicar segundos en Internet a una noticia. De ahí surgen miles de malentendidos al día que se unen a las noticias falsas y el resultado es que, como suele decirse, y que me perdonen los creyentes, aquí no se entiende ni Dios.

Veamos. La vacuna viene de Estados Unidos y de Bélgica, sobre todo de EEUU. La empresa que la impulsa es el laboratorio farmacéutico Janssen, una firma filial de Johnson & Johnson que es una multinacional de EEUU. Lo que va a hacer España -y Alemania y Bélgica- es una aplicación en Fase 2 a más de 500 personas porque la Fase 1 ya viene hecha desde EEUU, luego la vacuna es una creación de EEUU que nos permite a los europeos unas pruebas para que nos hagamos propaganda como el canto que ha hecho el ministro Salvador Illa a favor de la ciencia, ¿española? O yo no me entero o el ministro se ha explicado a su conveniencia o los medios han recogido a medias la información.

Por ahora, y salvo que alguien me lo aclare, seguimos con la idea de Unamuno: que inventen ellos que nosotros nos aprovecharemos de esos inventos como, por ejemplo, de la luz, porque lo mismo alumbra una bombilla aquí que donde se inventó, sostenía el filósofo por boca de Román en su ensayo El pórtico del templo, en 1906. Sin embargo, ya en estos tiempos se ha demostrado que ganan más prestigio y dinero las naciones que inventan, fabrican y venden lámparas LED que quienes las compran.

De todas formas, rompamos una lanza a favor de los investigadores españoles de Janssen y, sobre todo, en pro de los que trabajan en instituciones españolas y están ahí -con esa inversión del 1,20 por ciento del PIB en I+D-, rompiéndose el coco para iluminar una vacuna made in Spain, mientras que EEUU invierte en lo mismo un 2,74 por ciento -a lo que hay que sumar el magnífico y especial apoyo del mecenazgo-, Bélgica un 2,58 por ciento y Alemania el 3,02.

El señor ministro debería hablar más y animar más con dinero a las entidades españolas que se están currando como pueden una vacuna. He aquí algunas: el CSIC; Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínico de Barcelona; CoviNanoVax, Universidad Ramón Llull; Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Barcelona Supercomputing Center y Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias; Universidad de Santiago de Compostela; Fundación Miguel Servet – Navarrabiomed; Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA); y Universidad de Zaragoza. Que me perdonen los no citados.