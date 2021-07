La vejez, ¿una enfermedad?

Oigo en la radio que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende declarar a la vejez como una enfermedad. ¿Una enfermedad? No, mejor que la declare mil enfermedades porque con la vejez va sintiendo uno molestias desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, de ahí que Alberto Cortez cantara aquello de “la vejez es la más dura de las dictaduras”. La OMS dice que con esta decisión se podrá estudiar científicamente mejor esta etapa última de nuestra vida al objeto de mejorarla y de paso buscar un remedio a la muerte. Menuda parida, para eso no hace falta equiparar vejez a enfermedad, hace mucho tiempo que se están llevando a cabo estudios sobre el envejecimiento de las células, algo que poco a poco se podrá evitar. Oigo que numerosos científicos, médicos geriatras y asociaciones varias han puesto el grito en el cielo por la papanatada de la OMS.

Hubo un tiempo en que la homosexualidad se consideró una enfermedad también y de hecho en algunos lugares aún se tiene por tal. Menudo follón se formó con eso hasta el punto de que muy pocos se atreven a sostenerlo ya. La OMS puede decir lo que quiera, pero tendrá que ver también las variantes de la enfermedad llamada vejez que no tiene porqué coincidir con una etapa cronológica. Siempre se ha dicho que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo y que existen viejos prematuros. Los jóvenes que ahora andan de parranda lo único que hacen es obedecer a su código genético en el que está escrito que a unas determinadas edades están listos para el apareamiento y la procreación como otros muchos animales, lo que sucede es que los humanos llevamos a cabo nuestro ayuntamiento así, en forma de botellonas y fiestorras y entonces sucede lo mismo que les sucede a otras especies: los machos se aparean o no y lo volverán a intentar otra vez y otra y otra por orden de las hormonas de la madre Naturaleza. Ahora, como está el covid por ahí, la cosa se complica, pero para eso están algunos padres y algunos jueces, para que la dinámica natural no se detenga.

En este caso la enfermedad no estaría en el apareamiento sino en la imposibilidad de que la parte racional del cerebro actúe, algo que no puede evitarse, ergo, no hay enfermedad que valga, hay evolución hacia la vejez que tampoco es enfermedad sino estado evolutivo hacia el final de una simple célula de los siete mil quinientos millones que habitan en un cuerpo llamado Tierra: unas mueren y otras recogen la herencia y las tareas y siguen adelante.

La enfermedad que debe estudiar la OMS es la vejez prematura que se da en edades concretas. Por ejemplo, la juventud está haciendo ahora lo que tiene que hacer, la enfermedad llegaría si no lo hiciera. Los enfermos de verdad son determinados padres y madres que no se atreven a reconducir y administrar las energías de sus vástagos, en otras palabras, que tienen fobias a educar, neurosis fóbica educativa podríamos llamar a eso.

Estos padres, debido a sus miedos, son viejos prematuros al igual que esos niños y jóvenes que no siguen el dictado de sus hormonas y por fobias diversas se quedan en casa o se refugian en los estudios no porque sean más estudiosos que nadie sino porque así espantan el reto que supone vivir. Por tanto, la cosa no es tan sencilla, hay viejos con cargas energéticas increíbles. Por ejemplo, toda esa movida que se llamó 15-M se montó en gran medida por la acción de nonagenarios como Hessel y Sampedro, los niños estaban alelados y tuvieron que decirles los viejos: “Indignaos, carajo”. Los enfermos eran los jóvenes como en cierta manera lo siguen siendo ahora, ahí, bajo las falditas y los pantalones de mamá y papá cuando tienen un futuro más negro que el sobaco de un chimpancé. Pero es más sencillo obedecer hormonas que razones. Al contrario les sucede a los ancianos, que se vuelven sabios irremediablemente, como decía Benedetti. Entonces, ¿dónde está la enfermedad de la vejez? ¿El Alzheimer? Desarrollemos una prueba de memoria histórica a jóvenes y adultos en distintas edades y veremos los resultados, Ay, esa es otra enfermedad made in siglo XXI digital: la de la ignorancia. Lo sabemos todo pero no sabemos nada.