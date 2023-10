La vergüenza que provoca escuchar el nombre de Txapote el Día de la HIspanidad

Vivo muy cerca del Paseo del Prado de Madrid. Y, como cada año, he estado presente para celebrar el Día de la Hispanidad cerca del ejército español. Los que me leen saben que soy hijo, hermano y padre de militares. Y como cada año, de un tiempo a esta parte, he sentido enorme vergüenza al comprobar que algunos dedican cualquier esfuerzo a abuchear al presidente del Gobierno de turno. Aunque, hoy, el sentimiento ha sido mucho más profundo al escuchar eso de ‘que te vote Txapote’. Qué dolor y qué asco.

No se puede politizar un día de fiesta que es de todos. Viendo cómo desfilaban nuestros soldados se encontraban personas de cualquier ideología. Los que piensan que el amor a la patria es cosa ‘de los de derechas’ es que no se ha enterado de nada. Y se lo digo yo que he vivido en pisos militares toda la vida y que sigo viviendo entre personas muy cercanas al ejército. Los hay que votan a Vox y los hay que votan al PSOE, al PP o a Sumar. No entender algo tan fácil como que España es un país plural y tolerante es querer imponer el pensamiento único que tanto estrecha las miras de los que lo sufren.

Los que gritan, silban y cantan idioteces, no saben ni lo que dicen. Miren, hoy, los más gritones, los que más alzaban la voz para canturrear lo de ‘que te vote Txapote’, eran muchachos jóvenes. Sí, lo he visto con mis propios ojos. La gran mayoría de los que la han liado de forma patética (recordemos que estaban presentes los Reyes de España, la Princesa de Asturias, el Gobierno casi al completo, los presidentes y presidentas autonómicas, autoridades eclesiásticas, etc.) eran muy jóvenes. No creo que sepan qué se vivió en España en la época de plomo, no creo que intuyan lo que significaba salir de casa y encontrar a la policía militar armada hasta los dientes y a los militares tumbados en plena calle para comprobar que su coche no estuviera convertido en un ataúd con una bomba agarrada al motor, no creo que alcanzan a comprender qué siente una persona viendo salir a su padre de casa sin saber si esa será la última vez que lo ve, no creo que sepan ni un solo nombre de víctimas del terrorismo de ETA (desgraciadamente yo me sé algunos que no podré olvidar en la vida). Y los adultos que gritaban y abucheaban (también los había) han perdido el decoro y la sensatez. Me decía una mujer en el momento de producirse los primeros abucheos y al ver la cara que estaba poniendo que si algunos podían quemar la foto del Rey allí podían gritar por ser un ejercicio de libertad de expresión. Ya le he dicho que cualquiera de las dos cosas nos convertían en un pueblo de segunda, en un pueblo dividido y ridículo, un pueblo incapaz de perdonar y vivir en paz. Ni quemar fotos del Rey, ni abuchear al presidente del Gobierno. Parecemos zoquetes.

Nunca he ocultado que Pedro Sánchez no me entusiasma. Pero es el presidente del Gobierno en funciones y candidato a ser investido, y lo es porque las elecciones arrojaron un resultado concreto; pero es que hoy es el día nuestra fiesta nacional y sobra todo ese politiqueo barato que tanto gusta a algunas formaciones políticas.

El día que debería sentirme orgulloso de ser español es el día que más vergüenza siento por lo que algunos creen que es serlo. Una pena, de verdad.