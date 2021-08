La vida es puro teatro

El título se lo debo a mi querido compañero en labores culturales Manuel Bordallo que aún hace poco tiempo que nos dejó. No me daba cuenta que se podía aplicar a lo que vengo diciendo desde hace bastantes años: el humano es una lucha continua entre lo que es y lo que quisiera ser, una representación de su deseo que a diario se enfrenta con su realidad. No sé si al final ambas premisas lograrán encontrarse pero por el momento son los raíles de una vía que muy pocas veces se cruzan, al menos a niveles macrohistóricos.

Observo el teatro en la farsa que es el tratamiento diario en el que nos cobijamos, sobre todo en Sevilla que es la ciudad del “ya te llamaré”, “nos llamamos”, “nos vemos”, sin ser capaz de concretar nada ni tener valor para decir no me apetece verte o ver a nadie en los próximos días o meses porque algo ocupa mi mente. Mis alumnos foráneos están hartos de decírmelo: el sevillano no es lo que parece. Estoy de acuerdo, aunque yo prefiero una Sevilla más sosa pero muy desarrollada en lo socioeconómico a una Sevilla supuestamente alegre y llena de parados y pobreza.

Observo el teatro en los medios de comunicación donde locutores de radio y de TV escenifican simpatías y bondades, representan a un mundo al que se aspira, se vende cordialidad y los receptores se convierten en cómplices de todo ese entramado teatral. El culmen de tal escena es la expresión “te mando un besazo” o simplemente “un besazo”. Un besazo, como si lo carísimo y el valor supremo de un beso se rebajara de significado por treinta monedas de cursilería y de captación de publicidad y de audiencia.

En los mismos medios, lo observo cuando unos juegan a ser de derechas y otros de izquierdas, es una representación teatral para unos públicos que necesitan esa ficción, ese teatro, a costa del periodismo. Los públicos lo criticamos todo, nos creemos con ese derecho, nos sentimos empoderados, pero no cabe duda de que somos una parte sustancial del problema, unos actores de primera, indispensables en la obra.

Lo estoy observando en la pandemia Covid-19 con la tercera dosis. La OMS recomienda que nos solidaricemos con los países más pobres y los más poderosos afirman que no van a jugar al teatro de la solidaridad al que juega la OMS sino que la caridad empieza por uno mismo y luego ya veremos qué hacer con los otros. El gran teatro del mundo originó una obra en la que unas culturas dominaron a las otras y para no seguir sosteniendo que las dominaron porque ellos eran superiores y los otros inferiores adornaron el hecho con palabras como hacer progresar a los dominados, pluriculturalismo, solidaridad y otras bagatelas a las que se apuntaron cantidad de ciudadanos ingenuos pero buena gente de los países dominantes que de esa manera se hacían un favor a sí mismos mediante la representación del sufrimiento pero siempre avalados por la vuelta atrás, al “paraíso” que habían dejado para hacer el bien.

Observo que la vida es puro teatro en la cantidad de fotos que me manda el personal con hermosos paisajes detrás o envolventes de sus viajes a ninguna parte, ¿por qué ese impulso, esa necesidad de hacernos partícipes de supuestas felicidades? ¿Acaso necesitan transmitirle a los demás el poder y la felicidad de la que en el fondo carecen?

La vida nos ha demostrado una vez más que es un puro teatro en la inauguración de los juegos olímpicos de Japón. Nos están haciendo odiar la canción Imagine, no sé si John Lennon, con su carácter drástico, hubiera dicho ya basta. La bola del mundo hecha con drones y la canción del fundador de The Beatles otra vez a escena mientras las miserias aumentan en decenas de países, mientras encarecen el precio de las vacunas unos cabrones que han ganado 25.000 millones de euros en 2020 y lo que va de 2021, un 60 por ciento adicional, y quieren más y más, mientras tendremos que cerrar las fronteras a todos los que provengan de muchos países o habrá que someterlos a exámenes exhaustivos antes de llegar al mundo que me ha mostrado la única escena real, la que no es teatro, y ha afirmado: nosotros primero, que somos los ricos, los ganadores de la Historia, vosotros a esperar. Agradezco el gesto porque estoy harto de teatro, ahora veremos si la globalización que hemos creado los mismos de las tres dosis permite que tengan el efecto deseado esas tres dosis y si lo permite un extraño ser que muta con una celeridad que a mí, inculto en estas cosas, me deja con la boca abierta. Parece hecho en un laboratorio, en efecto, con Inteligencia Artificial, desde la inteligencia natural del humano.