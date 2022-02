La vida no es de color de rosa

Los padres, muchas veces, no ganamos para preocupaciones. Miro a mi hijo y no sé qué va a ser de él. Estudia la ESO pero su preocupación son sus pelos, sus partidas de “Fortnite” y su patín, el futuro, los estudios, todo eso, parece que no le afecta.

Le pregunto muchas veces: “¿qué quieres ser de mayor?” Y no sabe que responderme, hablo con otros amigos, con hijos, y me dicen: “no les llama la atención nada, ni sacarse el carnet del coche que a nosotros nos ilusionaba tanto, ni eso”. Hay, en muchos jóvenes, poca claridad de ideas y muchas ambiciones, como es de esperar en alguien de su edad.

Mi sobrino, con unos pocos años más, me decía, hablando con él: “¿Qué vas a estudiar ahora?” Y me dijo: “Quiero ser policía local o nacional”. Me pareció estupendo, siempre loable querer pertenecer a las fuerzas de seguridad del Estado y la labor que realizan. El “pero” viene cuando le dije: “te tendrás que preparar muy bien”, y él me dijo sorprendido: “Que va, si eso es pasar un examen muy fácil y ya está”.

Y me detuve a explicarle bien a la criaturita que no era tan bonito como se lo habían contado y que para acceder a puestos de tanta responsabilidad debía de estudiar mucho, pasar unas pruebas físicas muy exigentes y los correspondientes psicotécnicos que se encargan de hacer una criba entre los aspirantes.

Mi hijo me dice: “Me gustaría estudiar peluquería” pero más motivado por otro amigo que por convicción. Debe saber que también debe estudiar, levantarse temprano, poner interés, hacer prácticas, trabajar para otro con poco sueldo y muchas horas... La vida es así y para un autónomo es aún peor...

Sucede con mucha frecuencia que nuestros jóvenes o lo ven todo demasiado fácil o su grado de desinformación es tan elevado que luego los lleva a los desengaños y estar defraudados.

Quizás es tarea de todos no sólo el que tomen conciencia de lo importante que es su formación ahora en esta etapa de su vida sino también despertarlos a la realidad de lo que hay en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo en el que, en muchas ocasiones, se acaba trabajando donde te pone la vida y no donde uno quiere, donde se puede trabajar y no para lo que uno ha estudiado.

Esto es así y afortunado aquel que en la sociedad en la que vivimos tiene un trabajo estable y digno con el que llevar un sueldo a casa y llevar una familia hacia delante.

Entre los jóvenes son muy habituales las fantasmadas, sólo espero que sepan tomarse su futuro en serio como para saber que los ladrillos que pongan hoy en su vida formaran su casa del mañana.