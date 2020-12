La vida nos va expulsando

Estamos ahora con el suicidio asistido y con la eutanasia. Sin entrar por el momento en la eutanasia, ese dejar morir cuando no hay vuelta atrás, comprendo muy bien a las personas a las que les ha pasado por la cabeza morirse porque crean que ya no tienen nada que hacer aquí. A mí me ha ocurrido bastantes veces y eso preocupa a los psicólogos y a los psiquiatras. No debería preocuparles tanto porque son momentos, instantes de lucidez o de “locura”, un comprender que el vacío nos rodea y que parece como si no existiéramos, sólo vivimos, como un geranio regado con agua, el agua de la que carecemos, el agua que nos aporta ilusión, el geranio no tiene ilusión, está ahí, vivo, pero no posee un plan de vida consciente, sólo se desarrolla según un modelo donde no existe la improvisación, lo imprevisto, la creación de algo desde la nada y el vivo deseo de seguir creando.

Forges, en una de sus viñetas, dibujó a un señor que se acercó al mostrador de la oficina de objetos perdidos y el empleado le preguntó cómo se llamaba el objeto que había extraviado y el reclamante le contestaba: “Ilusión, a secas”. Cuando se pierde la ilusión ya no se existe, sólo se vive. ¿Qué puede hacernos perder la ilusión? A los jóvenes, el topetazo entre la vida que creían vislumbrar desde niños y la de verdad que se encuentran después sin estar debidamente preparados para afrontarla. A los de más edad, la marginación, el olvido. Hoy, más que nunca, somos flor de un día, parece como si todo pasara pero no quedara nada o poco. A veces recuerdo a pintores insignes, escritores, periodistas, poetas que yo leía o que conocí personalmente y ya han muerto. Fueron importantes y ya nadie se acuerda de ellos lo más mínimo, pero ni lo más mínimo. He mandado a veces a mis alumnos a que desarrollen reportajes de investigación sobre esas personas y algunas viudas -por lo general viudas- se han asombrado de que alguien se acuerde de sus maridos y han terminado invitándonos a los alumnos y a mí a una merienda en sus casas. También los alumnos, que trabajan en pequeños equipos de dos o tres, se han quedado sorprendidos ante el hecho de que a esas personas nadie las recuerde ni conozcan. Menos mal que las televisiones públicas a veces las rescatan pero se fijan sobre todo en las menos olvidadas y más conocidas, se nota que los redactores y asesores de los programas van a lo más fácil y comercial y acaso también los desconozcan.

El frenesí de la vida alcanza a los objetos, junto a la obsolescencia programada que de pronto nos deja sin algún electrodoméstico como por arte de magia porque le ha llegado su hora, cada día pasan a mejor vida elementos relacionados con las nuevas tecnologías, cada día aparece una palabra nueva en inglés que indica que ya han inventado otro factor que perfecciona el “juguete” que estamos usando, la producción no descansa, el reciclaje tiene que ser continuo si quieres hallar trabajo, las personas mayores pueden notar que sobran, el mundo los está expulsando a la soledad, a los asilos, a la nostalgia. No hay tiempo para indagar y aprender de los grandes genios de la Historia, la memoria histórica universal se muere y, con ella, la mente crítica, los que menos aportan y saben pero son manitas y clientes de la tecnología encuentran un maravilloso caldo de cultivo, junto a personas muy preparadas en lo tecnológico surge la masa de mediocres que lanza por el mundo digital todas las barbaridades que antes se decían en privado y hasta logran crear una dictadura de silencio en otros muchos seres humanos. Y lo que también es grave: los jóvenes más conscientes, con 25, 30 o 35 años, ya tienen nostalgias, ya empiezan a perder las ilusiones mientras otros con 40 y más años aún parece que no han salido de la adolescencia. ¿Por qué?

En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, sintonice usted la radio a las cinco de la mañana o antes, oirá usted asuntos curiosos e interesantes incluso pero, sobre todo, mucha fiesta, mucha payasada, mucha superficialidad, la ligereza de los temas tiene éxito, de cualquier nimiedad se extraen diez o quince minutos de programa, el show está servido, las risitas tontas, los diálogos más anodinos e infantiles, está de moda hacer reír por sistema, a los profesores nos lo piden, confunden la amenidad con el espectáculo en una clase universitaria y sé que muchos jóvenes no creen ni quieren ese tipo de enfoques vitales pero ahí están, se supone que ganan audiencia...En cuanto a la TV en abierto, hay que echarle de comer aparte, es horrible.

A las seis de la mañana comienzan los informativos de radio, cada cual te quiere llevar a su molino con cuatro ideas de andar por casa. Nadie dice la verdad de lo que ocurre pero todos la dicen, incompleta, a eso se le llama desinformación. Con los años, todo esto te va desgastando, los amigos se te mueren o enferman, la política no genera esperanzas, el paro que no cesa, con sus efectos perversos, y entras en un hastío enorme y te acuerdas de la muerte. Sin embargo, paciencia, que no todo el monte es orégano y no tenemos nada mejor que hacer que vivir y existir. El mundo de hoy nos ofrece muchas posibilidades lo que ocurre es que las personas más lúcidas saben que eso son escapadas, no deseos reales de hacer algo. Con todo, aún queda algo, lo que nos salvará: el arte, la creación humana, el saber. Prueben y apúntense al ande yo caliente y ríase la gente porque el mejor maestro de cuantas personas existen y el mejor psicólogo de uno es uno mismo. La creación humana, la historia de nuestra especie se está convirtiendo en el arpa solitaria de Bécquer en el ángulo oscuro, está esperando una mano que llegue y le diga: “levántate y anda”.