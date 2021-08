La violencia no ha cesado nunca

Cuando Ringo Starr, el batería de The Beatles, cuenta su vida de infancia y juventud en su barrio de Liverpool, nos narra escenas de pugnas entre grupos y pandillas en las que las navajas relucían. Ringo fue el que más palos tenía dados por la vida cuando se unió a The Beatles, tal vez eso influyó en que fuera alguien que sabía equilibrar los impulsos de Lennon y McCartney, ayudado por el místico George Harrison.

Las pandillas esas, los maras que pululan sobre todo por Madrid y Barcelona, las “conocí” yo en los años noventa durante una estancia académica en la Universidad Don Bosco, de San Salvador, en El Salvador, claro. Una colega catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona fue asaltada por una de ellas, la colocaron de cara a una pared, los maras iban pertrechados con armas de fuego y ella me dijo que se empezó a preparar para morir. La desnudaron y le robaron todo pero al rato se hizo el silencio. Desaparecieron.

Una mañana leí la prensa allá en San Salvador y me enteré de que un mara había subido a un autobús donde viajaba un vigilante jurado. Le arrebató el arma, lo mató y luego salió del autobús y se fue pitando de allí. Era la prueba de fuego que debía pasar para ser admitido en una banda. Alguien me informó de que algunas de esas tácticas asesinas las habían aprendido, entre otros lugares, en el Bronx neoyorkino.

¿Todo esto está llegando a España? Por supuesto. Y va a ir en aumento, con españoles y no españoles como delincuentes y víctimas, menos hablar de delitos de odio que es un cajón de sastre y un desastre legislativo y más pensar en que esta situación hubiera llegado de todas formas porque las causas son muy profundas. ¿Delitos de odio? ¿Eso qué es? ¿Cómo se mide el odio? ¿Cómo se retrata el odio en el cerebro en el momento en que se ejerce y el grado de intensidad de ese odio? Delitos de agresión graves y delitos de asesinatos, grupos de extranjeros ilegales, grupos de españoles cafres, contra unos y contra otros, eso es lo que hay y habrá, nos cae mal aquel de la barba, vamos a darle una golpiza. En México, los hijos de los narcos van en sus coches de lujo y por la noche los paran para bajarse y agredir a alguien que regresaba del trabajo a su casa. Luego, si los denuncias a la policía puede ser peor porque la mano del narco llega lejos, es una impunidad casi total y el humano cuando huele impunidad saca a relucir su instinto violento no para defenderse sino para humillar y destruir al otro.

Las preguntas son otras, si se me habla de odio: ¿de dónde viene ese odio?, ¿qué y quiénes lo producen en los jóvenes, para empezar? En realidad, estamos ante un odio a la vida, una venganza ante una frustración general de personas a las que les dijeron que la vida era rosa y resulta que es roja y sangrante. Nos hallamos ante ciudadanos a los que no les han enseñado y por tanto no han asimilado que el humano posee valor por sí mismo y a eso se le llama dignidad, respetar la dignidad es sagrado. Estamos ante individuos que llevan años viendo películas y series llamadas de acción que son violencia pura y gratuita, los videojuegos más vendidos son violentos, muy violentos, la sociedad que los facilita premia eso que se llama ser protagonista y triunfar y un cerebro inmaduro y mal educado que absorbe un adoctrinamiento salvaje como una esponja lo demuestra siendo protagonista en el anonimato del grupo, de ahí que graben sus acciones y las divulguen. No se puede fracasar, hay que destacar por lo que sea, incluso por matar o dañar muy gravemente a alguien. Esto es lo que hay y va a ir subiendo porque sigue existiendo eso que siempre se ha llamado violencia estructural que despierta el lobo que llevamos dentro, no para defendernos de animales salvajes sino para convertirnos en salvajes y en cobardes al calor del grupo. A ver qué hacemos, yo he pensado seriamente en llevar encima alguna arma defensiva, algo que puede ser peor aún, ¿cómo va la gente a auxiliarme si me agreden si ese auxilio puede costarle más caro al quijote de turno que al agresor? Tendré que defenderme yo aunque acabe cornudo -porque me metan en la cárcel- y apaleado por unos sujetos que a lo peor salen libres o con condenas de poca monta.