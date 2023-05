La Virgen del Rocío y el pucherazo fake

En las redes sociales, algunos se están escandalizando con los incrementos que se han producido en la petición de voto por correo. Comprendo que en algún sitio puede causar sospechas de todo tipo, pero en otras no. Ya les digo yo que no. Lo que pase en Melilla no tiene porqué ser lo mismo que sucede en Asturias.

El incremento en Huelva ha sido del 188 por ciento. En Sevilla del 61 por ciento. Y es que el día 28 de mayo son muchos los que estarán en el Rocío. Asunto arreglado. Conozco personas que no han votado en su vida por correo y esta vez no se lo han pensado. Eso es todo.

Pues bien, algo tan sencillo como esto se utiliza en redes por parte de influencers que no han dudado de señalar a ‘los feudos del PSOE’ en los que las trampas están aseguradas (según ellos, claro). Cuentas con cientos de miles de seguidores y no dudan en soltar el bulo quedándose tan anchos. Por cierto, algunas de las personas que conozco y que van a asistir al Rocío y han pedido el voto por correo, votan a Vox. Otros no sé si votan a alguien o en blanco, pero el caso es que hemos normalizado la mentira, el bulo y el insulto. Nada bueno puede pasar en una sociedad tan desquiciada como la que estamos dibujando. Una pena que demos espacio a gentuza como esta que tratan de dividir, de provocar caos y de enfrentar a la buena gente.

Son miles de mensajes los que diariamente van de un lado a otro del mundo -¡cientos de miles!-... y son un bulo. Sólo entre todos podemos parar este insulto a la inteligencia. Debemos comprobar la veracidad de lo que nos mandan en lugar de seguir difundiéndolo sin comprobar algo tan elemental como es que sea cierto o no lo que se dice en un mensaje. No nos hacemos ningún favor difundiendo ideas falsas (aunque nos guste pensar que son ciertas). Enviar mensajes llenos de falsedades y maldad nos hace mentirosos y perversos. Es lo que hay y no se puede cambiar.