La Virgen del Rocío y los andaluces motivo de mofa

Siempre me pareció detestable el humor de los abusones. Ese es un humor que se refiere a los débiles, a los que no se pueden defender, a los que parecen condenados a ser martirizados por capullos toda la vida. Y siempre he detestado el humor del que, a falta de talento, trata de acercarse al sarcasmo (sin talento, claro) o elabora chistes insultantes, dolorosos y crueles (sin talento, ni pizca de gracia). Esas clases de humor son la casquería de la carcajada, las cloacas de la risa barata, y sólo las manejan los odiosos que nadan en odio, en sus propios complejos y esa falta de talento (siempre el talento) que tanto les tortura.

En el programa satírico 'Està passant' de la televisión autonómica catalana, TV3, el Sábado Santo se dedicaron a ridiculizar a la Virgen del Rocío (aprovechando la Semana Santa en la que esa Virgen no sale en procesión se le cantan saetas). Por supuesto, resultó ser un insulto a todos los andaluces porque si alguien arremete contra las tradiciones de un pueblo, contra el acento de todos los hombres y mujeres que forman una sociedad y contra su cultura en general, todo el colectivo queda atrapado en el mismo saco. No se trataba sólo de un insulto a los creyentes, fue un agravio a todos los andaluces.

Ya les digo yo que gracia ninguna. Ya les digo yo que odio todo el que quieran. Y ya les digo yo que algunos catalanes (no todos) están confundiendo eso del nacionalismo (un separatismo absurdo y construido desde el supremacismo más recalcitrante) con poder hacer y decir cualquier cosa sobre el resto de españoles. Un desbarajuste vergonzoso. Y, por cierto, el programa en general es bastante flojito.

Se puede y se debe hacer humor sobre todo y sobre todos, pero no vale cualquier pieza de bisutería humorística o el primer disparate que se te pasa por la cabeza. Entre otras cosas porque lo que me puede parecer gracioso es, en realidad, una falta de respeto y una agresión a millones de personas. Imaginen que a mí me pareciese gracioso pegar tiros en los píes... Pues eso. No puede ser que la libertad de expresión se confunda con cualquier cosa.