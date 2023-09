La Yiya ganó el Premio Antonio Mairena

No estuve en el Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena, pero anoche escuché y vi en vídeo todas las actuaciones de la final y puedo opinar sobre el resultado del certamen. Para empezar llama la atención que se haya llevado el Premio Antonio Mairena la cantaora profesional de la Puebla de Cazalla cantando caracoles y marianas, dos palos que no supusieron nada en Antonio Mairena, más allá de que le cantara caracoles a Antonio el Bailarín en Londres, en lo que fue uno de sus éxitos. Pero el cante por caracoles es un estilo chaconiano, porque fue Chacón quien le dio la última mano de barniz y el que logró que fuera un palo de verdad flamenco.

Ana Ramírez La Yiya es buena cantaora y lleva décadas de profesional. Que haya ganado ese premio entra dentro de lo lógico, aunque interpretara unos palos que no tienen mucho que ver con la escuela mairenera o mairenista, y este detalle es importante. Gustó por seguiriyas, pero el que de verdad cantó bien por este palo fue el alcalareño Antonio Hermosín, cantaor al que nunca habían pasado a la final. Por edad, ya no se podrá volver a presentar al concurso y es una pena que un maestro del cante como él no pueda tener ese premio en su vitrina. Pero los concursos tienen estas cosas y hay que aceptarlos tal como son. El jurado debió de tener en cuenta este hecho, al menos en mi opinión.

Lamentablemente el certamen mairenero ya no tiene la fuerza de antaño y no creo que vaya a convertir en figura a La Yiya. En tres días ya no se hablará del premio y tampoco creo que vaya a trabajar más que hasta ahora, que no es mucho, aunque viva del cante. Los concursos ya no dan casi nada y no sólo en Mairena. Ocurre igualmente en Córdoba. En los sesenta y los setenta, el que ganaba en Mairena se hacía figura, pero ya no ocurre eso. Los jóvenes se promocionan solos en las redes sociales, de ahí que ya no veamos a muchos con calidad en los certámenes de los pueblos. Por tanto, estos concursos se tienen que reciclar y es preciso crear un nuevo modelo, porque el actual está obsoleto.

Por otra parte, es preciso que se cuide más el asunto de los jurados. Estoy legitimado para opinar sobre esto porque he formado parte de algunos a lo largo de mi carrera de crítico, que es ya de cuatro décadas. Es complicado incluir a cantaores en activo en un jurado, como pasó el viernes en Mairena, porque no es fácil juzgar el cante de un compañero o compañera. Es un compromiso, sin duda, y se presta siempre a polémicas. Y también hay que cuidar el hecho de las amistades entre miembros del jurado y participantes, porque esto suele acarrear complicaciones. Un asunto en el que para entrar hay que liarla, y ya está bien.