Las amenazas a Susana Díaz en las redes sociales

Han amenazado a Susana Díaz en las redes sociales. Un mamarracho ha dejado por escrito lo siguiente: ‘te pegaría un tiro en la frente y me iba a la cárcel tan agusto’ (textual; ese agusto debería estar escrito en dos palabras; a gusto).

Las redes sociales se están convirtiendo (tal vez ya lo son y ya no hay remedio) en el altavoz de los más idiotas, de los que mejor insultan, de los que más disparates dicen, de los más estúpidos. Y está ocurriendo delante de nuestras narices por lo que somos bastante responsables de eso que pasa. En las redes te amenazan con pegarte un tiro; en las redes se presentan como escritores sujetos que a duras penas son capaces de escribir una frase sin faltas de ortografía o sin contar algo prescindible por completo; en las redes un porcentaje altísimo de individuos se ocultan tras la fotografía del carné de estudiante (del COU). En las redes puede pasar cualquier cosa. Y, sencillamente, en este mundo nunca pudo pasar cualquier cosa sin que se pagase sangre, sudor y lágrimas por ello.

La herramienta más poderosa de la historia parece una pocilga. Pederastas, yihadistas, acosadores y los que amenazan de muerte a otros. Sí, ya sé que hay mucha gente normal y que existen lugares en los que se encuentra una información maravillosa, pero lo que más suena es eso de pegar tiros en la frente o los vídeos de prisioneros encerrados en jaulas a los que van a quemar vivos.

Susana Díaz es una mujer que tiene unas ideas. Sus ideas. Y eso es sagrado, queridos amigos. Eso es sagrado. Si a estas alturas no sabemos que el pensamiento plural es lo que nos ha permitido evolucionar, si no está claro que la violencia no es el camino; si tenemos entre nosotros sujetos que creen que la forma de defender lo propio es arrasando lo del otro; entonces, estamos apañados. No hay que amenazar ni a Susana Díaz ni a nadie. Lo que hay que hacer es juzgar al bobo que ha amenazado a la secretaria general del PSOE-A y hacer que cumpla la condena que le toque según la ley.

Creo que es muy importante que denunciemos a estos energúmenos, que no dejemos que internet se convierta en una especie de ciudad sin ley en la que cualquier cosa sirve para imponer un criterio. Basta ya de frentismos, de trincheras y de señalar a los otros porque piensan de distinta forma. Como se nos vaya de las manos la cosa, el final será muy incierto.