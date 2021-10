Las amistades perdidas

Un amigo de la infancia, el Juanillo, de Palomares del Río, quiere reunir a los quintos para almorzar y contarnos cómo nos ha ido en la vida. La idea es bonita y loable, pero no creo que podamos llegar a celebrar ese almuerzo. Los nacidos entre 1957 y 1960, éramos más o menos una docena en los sesenta, cuando éramos niños y estábamos siempre juntos para jugar al fútbol o buscar novia en Coria del Río, pueblo vecino al que íbamos a tocar culos, pero no se lo digan a Irene Montero. No sé si me van a llevar al Juzgado por decir esto, pero es verdad. Era como un juego y las muchachas incluso se reían de la travesura, pero íbamos a tocar panderos. Cuarenta años después, un día entré a tomar café en un bar de Coria y un hombre vino a saludarme a mi mesa porque había estado conmigo en el Colegio del Cerro de Coria. No me acordaba de él, pero sí de su mujer, que me miró de arriba abajo con muy mala cara, como queriendo ajustar cuentas con el pasado. Era una de las corianas a las que le había tocado el trasero en la Feria y me había reconocido, como yo a ella. Una situación embarazosa, sin duda, aunque salimos airosos del trance. Si al final logramos reunirnos los quintos de Palomares, seguro que hablaremos de estas cosas y de otras parecidas. Algunos siguen viviendo en el pueblo y otros emigraron a la capital y perdieron el contacto con su lugar de nacimiento. No será fácil averiguar dónde viven, si aún están vivos o si se encuentran en condiciones de asistir al encuentro. Cuando escribí mi novela Cuatro Vientos. El niño que hablaba con los olivos, traté de buscarlos y me llevé algún que otro chasco. Tardé un mes en localizar a uno de ellos y cuando al fin lo encontré llamé a la puerta de su casa y no me reconoció. “Soy el Bohórquez chico”, le dije. Esperaba que llorara de la emoción y que me invitara a pasar a su casa, pero no lo hizo. Le di el libro, me dio las gracias y cerró la puerta dejándome con dos palmos de narices y el corazón roto. No busqué al resto de amigos de la infancia que hay repartidos por España. Son las amistades perdidas, diría que para siempre, y es algo que me mata. Crecimos en un pueblo pequeño más juntos que una lágrima, pobres de solemnidad pero cargados de sueños, y ahora andamos cada uno por un lado, desmemoriados y con la piel tan dura como una vara de acebuche mojada por la lluvia otoñal. No sé qué pasó con Curro el de Pancho, el Quirós, el Toto o el Niño. A veces he soñado con ellos corriendo por la vega y me pregunto si también habrán soñado alguna vez conmigo. Las amistades perdidas, buen título para una novela de desengaños.