Las audiencias condenan a Cuentos Chinos, TardeAR y GHVIP a la irrelevancia

Cuentos Chinos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez no levanta cabeza. Ayer martes, sumó un 5,8 por ciento de audiencia y 776.000 espectadores de media, cifras catastróficas para un programa que quería dar la batalla a El Hormiguero de Pablo Motos que arrastra números mucho más amables (15,9 por ciento de audiencia media y 2.110.000 espectadores). El desastre en Tele5 es absoluto ya que TardeAr tampoco termina de convencer (10,1 por ciento) y GHVIP (en su edición del martes) se queda muy lejos de lo que otras ediciones han brindado (11,7 por ciento; teniendo algo de culpa que son más los anuncios que el propio programa y eso aburre a cualquiera).

Jorge Javier Vázquez parece que no es tan grande como decían algunos si se le separa de la banda de colaboradores insultones, escandalosos y pendencieros que ha tenido durante años al lado. Ni sus chistes resultan tan frescos y gamberros como en Sálvame, ni él proyecta una imagen sólida y casi eterna. Todo llega en esta vida y, con el paso del tiempo, todo te arrasa en televisión.

Ana Rosa Quintana, de forma injusta o no, arrastra fama de periodista de bufanda (es decir, de esos que no ocultan sus inclinaciones políticas) y no ha dado con la tecla correcta en su nuevo programa. Más de lo mismo, ninguna novedad y cero atractivo para los que ya se habían ido a otra cadena.

GHVIP es un programa del montón, sin magia, sin una presentadora a la medida, lleno de mugre y de... lo de siempre también. Los concursantes sosos, los villanos (también concursantes) sobreactuados y previsibles, los colaboradores los de siempre con su monserga de siempre. La palabra clave es ‘siempre’.

Las audiencias no hablan bien de los programas por los que ha apostado Tele5 para esta temporada. Que Cuentos Chinos sea la sexta opción por detrás de todas las televisiones generalistas y La2, es para tenerlo en cuenta. El problema es grande. Y desde otras cadenas miras perplejos cómo es posible pasar de ser candidato al primer puesto a irrelevante.