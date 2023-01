Las audiencias son implacables con Mediaset: Desastre total

No hay forma de conseguir que los programas de Mediaset levanten cabeza. Los datos de audiencia siguen siendo muy malos y no hay nada que celebrar ni por las productoras involucradas ni por la propia cadena. Se salva muy poca cosa y con el tiempo ya veremos si la tendencia general no termina de afectar a los programas que siguen funcionando bien.

Es muy peligroso apostar casi todo a la repetición fatigosa de fórmulas que protagonizan presentadores y colaboradores que ya están quemados desde hace meses. Es muy peligroso pensar que el agotamiento no existe porque, en realidad, acecha a cualquier cosa que tenga que ver con el público. ¿Cómo es posible que Terelu Campos siga siendo una especie de estrella de una cadena siendo mediocre, estando vacía, queriendo hablar de sí misma y poco más, y despreciando lo que sucede porque se cree por encima del bien y del mal? ¿Cómo es posible que colaboradores del pelaje de Rafa Mora continúen en un programa cuando se trata de un sujeto que ha demostrado mil veces que solo trata de imitar a otros colaboradores y que tira de chascarrillo y de escándalo para seguir apareciendo en televisión; cómo es posible que el hazmereír en redes siga ocupando una silla? ¿No se dan cuenta en algunas cadenas de que la gente evoluciona y rechaza viejas fórmulas? ¿Nadie puede alcanzar a ver que resulta desagradable asistir al grito y a la violencia verbal durante un programa?

En Mediaset no funcionan ni los concursos. No son malos aunque la competencia es feroz y los adversarios en la parrilla no dejan títere con cabeza. Frente a Pasapalabra, frente al programa presentado por Sonsoles Ónega o frente a una serie turca, no hay nada que hacer actualmente. Y si insistes en lo que tienes (siendo ramplón, siendo el mismo programa cada día y siendo la vergüenza de la televisión) no tienes opción alguna de sacar adelante los proyectos.

Sigo diciendo que esa teoría que habla de las audiencias como devoradoras de telebasura es falsa. Sigo diciendo que 800.000 espectadores son muy pocos en un país como España. Eso de que se programa lo que la gente demanda se lo pueden ir contando a otro. Solo hay que ver la audiencia de los partidos de fútbol del Mundial. Eso sí que son buenos datos y no un 8,5 por ciento.

Han sido muchos años tomando por tontos al personal y despreciando la capacidad crítica de muchas personas. Y el precio que se paga al meter la pata de forma tan burda suele ser muy elevado. Sin Paolo Vasile la cosa va a cambiar. Veremos si el nuevo equipo tiene paciencia para demoler bien y de forma radical.