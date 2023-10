Las bicis y los patinetes deben estar locos (vale, algunos)

Llevo mucho tiempo desplazándome en bicicleta, no soy un ciclista modélico aunque la edad me ha hecho más cauto y puedo decir que, hoy por hoy, me sentiría más seguro circulando por la carretera que por algunos carriles bicis de Sevilla. En este caso me voy a referir al de la Palmera por donde circulo todas las mañanas y a su flujo de conductores habituales. Se trata de un trayecto mayormente frecuentado en horas puntas por chavales que van a la universidad no solo en bicicletas sino también en numerosos vehículos eléctricos. La mayoría de ellos no están pendientes ni del que tienen delante ni de las normas básicas de circulación. En el momento de pedalear por dicho carril mi obsesión es que al llegar a un paso de cebra determinado y detenerme para cruzarlo, nadie me envista por detrás. Pero cuando lo consigo constato con frecuencia que mi maniobra ha surtido efecto por pura suerte puesto que las bicicletas y sobre todo los patinetes, circulan a velocidad de la luz. Es más una vez no tuve fortuna y el ciclista que venía detrás de mí y yo terminamos comiendo albero. Otra vez recuerdo que circulando por el parque de María Luisa, una chica con su bicicleta sin luces se aproximaba a la mía en sentido contrario. Yo para no colisionar con ella intentaba evitarla desplazándome de un lado al otro pero de nada sirvió: acabamos chocando uno con el otro.

No es moco de pavo el problema de la circulación de bicicletas, patinetes y hoverboards eléctricos, tanto por lugares permitidos como por otros vedados. Tampoco los traumatismos a causa de ellos. Y muchos de ustedes saben que este caos no ocurre solamente en ciudades como la mía sino también en otras como Berlín (en ella casi vuela mi mujer por el ataque de un kamikaze con ruedas) o Ámsterdam en las cuales se supone que el personal es más serio. En definitiva esto de andar por ciertas calles, puentes o avenidas donde el viandante tiene preferencia, se convierte en un verdadero riesgo si a uno se le aproxima un vehículo de dos ruedas sin aparente control y sin dejar de sonar el timbre . Y ya no digamos cuando el “piloto” ignora dónde está realmente el carril adecuado o el mismo sentido de la vía.

A todo ello hay que sumar que muchos conductores de los carriles bicis imitan muchos vicios del automovilista “audaz”: adelantamientos peligrosos, no tener cuidado ante las curvas de escasa visibilidad, no respetar las prioridades, no señalizar maniobras... Además, alguna que otra vez, el marchar por las vías de color verde tiene riesgos serios para la integridad de uno. Es verdad que la mayoría están bien conservadas, pero nadie te libra del estrellamiento cuando están repletas de hojas de árboles mojadas y resbaladizas. Amén que alguna moto suele colarse por tu camino, un coche puede cruzarlo sin verte...

Sevilla capital tiene una de las mejores redes de carriles bicis de Europa que actualmente no para de crecer, además la conexión de esta urbe con algunos pueblos de su área metropolitana va siendo una realidad. Es cierto que algunos carriles están más o menos saturados y que otros están desérticos pero todas se idearon en su momento, creo yo, para la circulación exclusiva de las bicicletas. Se trataba pues de descongestionar el tráfico y de reducir las combustiones, eso decían. En mi humilde entender creo que los medios de transporte eléctricos deberían tener un carril propio puesto que son movidos por otra energía. Además no deberíamos olvidar que el uso de las bicis mejora la salud física y mental; pero por lo que veo, está primando un nuevo sedentarismo en movimiento. Que tenemos una ciudad planita con muchos paisajes interesantes y que cada vez es más fácil conectarse de un punto a otro pedaleando. Todo gratis y cuidando además el medioambiente.

Punto y aparte, no hay que olvidar que hay normas de circulación y sanciones para este peculiar tráfico rodado. Advierten de determinadas obligaciones como no usar las zonas peatonales, respetar las señales de tráfico, usar el sentido correcto, utilizar luces, no conducir con auriculares, respetar la velocidad máxima permitida, nada de alcohol, cascos obligatorios, etc... Y si nos referimos a las denuncias, me consta que en 2022 según fuentes municipales, se interpusieron 388 con multas que iban desde 200 a 400 euros. Pero aun así hoy es común ver a conductores, sobre todo los del monopatín, saltándose continuamente las normas, será que la policía municipal no da abasto vigilando a tanto personal (me consta que en Granada, según un amigo, llueven más multas y la policía vigila más).

Me pregunto: ¿no sería bueno hacer también un recordatorio de las normas de circulación en la universidad? ¿no sería ideal que el ayuntamiento de la ciudad las recordara también en paneles informativos en las calles o que las televisiones locales y autonómicas se hicieran más eco?

Eso sí me consta que la educación vial es obligatoria en las aulas desde la educación infantil hasta el bachillerato y que obliga tanto a conductores como a peatones. Desconozco con que nivel de profundidad se imparte pero sé que una cosa es la teoría y otra la práctica, y que mucho se acaba olvidando. No digo que la educación no mejore la cuestión pero parece que algunos, no solo jóvenes sino también talluditos, creen que la bicicletas y los “eléctricos” se han creado para circular por un mundo ideal donde siempre parecen tener preferencia.

En esta Sevilla con sed de mejores infraestructuras viarias se corre el peligro de que, como en la ciudad de París, se prohíba algún día la circulación de patinetes de alquiler. Yo no pido tanto. Pido en todo caso sensatez a mis compañeros ciclistas y similares cuando circulen por sus carriles o por las calles peatonales, porque al final vamos a pagar justos por pecadores.