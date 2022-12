Las doctoras Terelu y Belén Esteban dictan sentencia contra el Gobierno de Sánchez

Me dicen que Belén Esteban y Terelu Campos andan pidiendo explicaciones al Gobierno por no aportar fondos a la investigación médica y que, para justificar su postura, hablan de la enfermedad de una persona que lo está pasando muy mal. Belén Esteban y Terelu Campos, sí, han leído ustedes bien.

Algo así (que dos incultas de tomo y lomo, que dos cotillas que abren la boca y meten la pata sin remedio) escandaliza a cualquiera, incluso a mí que no soy, precisamente, muy fan de Pedro Sánchez y su Gobierno. No se pueden decir tonterías en la televisión sin que le salga gratis al que suelta por la boca un disparate tras otro. Ya está bien de dejar que se calumnie, se engañe y se confunda sin problema alguno.

El Gobierno de Pedro Sánchez puede gustar poco o muy poco, pero existen datos objetivos incuestionables. Por ejemplo, es el Gobierno que más dinero ha dedicado a la investigación científica. Nunca, ningún otro Gobierno ha gastado tanto en investigar. Eso es así y no admite discusión. Aunque lo digan estas dos pobres chicas. Por otra parte, utilizar a una persona enferma para atacar un Gobierno sin saber ni lo que se dice, resulta inadmisible y muy patético. Y, de paso, no saber que (ya que hablan del tratamiento de una enfermedad) las competencias en Sanidad fueron transferidas a las comunidades autónomas hace muchos años, convierte la intervención de esas dos cenutrias es algo vomitivo.

No me gusta Pedro Sánchez. Me gusta mucho menos que miles de personas escuchen la opinión de alguien que no sabe ni cómo se llama. Es una pena lo que está pasando, una verdadera pena.